Шахтер готов уменьшить для Ромы сумму отступных за Фонсеку

Донецкий Шахтер и итальянская Рома ведут переговоры о наставнике "горняков" Паулу Фонсеке.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, Рома предлагает Шахтеру за португальского специалиста 2,5 миллиона евро. Итальянцы хотят предложить Фонсеке контракт сроком на три года.

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Украинский клуб хочет получить за португальца 5 миллионов евро отступных, прописанных в контракте Фонсеки, но готов пойти на уступки и снизить сумму до 3-х миллионов евро.

Заметим, что Рома находится в трудном положении, ведь другой кандидат – Роберто Де Дзерби, отказал римлянам и продлил контракт с Сассуоло. То есть, пока Фонсека остался единственным кандидатом на пост наставника "волков".

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