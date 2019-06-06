Фонсека може самостійно виплатити круглу суму Шахтарю за свій відхід в Рому

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека впритул наблизився до переходу в римський клуб.

Паулу Фонсека узгодив усі деталі контракту з Ромою, повідомляє журналіст Джованні Капуано.

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За інформацією джерела, португальський фахівець зустрінеться з керівництвом Шахтаря, щоб узгодити виплату клаусули, яка складає 5 млн євро. Частину з цією суми може оплатити 46-річний тренер самостійно.

Також представники Фонсеки сподіваються, що їм вдасться домовитись з "гірниками" про відхід наставника без виплати компенсацій.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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