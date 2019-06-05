Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на Фонсеку

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека став основним претендентом на посаду головного тренера Роми. "Футбол 24" розбирається, чого варто очікувати від цього призначення.

Чергова спроба керівництва Роми в особі Джеймса Паллотти провести революцію в клубі провалилась. Фактично, боси "вовків" це визнали ще на початку березня, коли буквально за два дні клуб покинули Ейсебіо Ді Франческо та Рамон Мончі. Під час свого першого сезону роботи з "джалороссі" цьому тандему, окрім "бронзи" Серії А, вдалося неймовірне – вивести команду до півфіналу Ліги чемпіонів. Однак вже тоді було зрозуміло, що це – випадковість. Вимагати від римлян в теперішній ситуації стабільно високих результатів – безглуздо.

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Перед початком сезону 2018/19 Рома провела, на перший погляд, плідну трансферну кампанію. Був скинутий баласт (Гоналон, Сантос, Ітурбе), а замість лідерів (Аліссон, Стротман та Наінгголан) до "вічного міста" прибули Н'Зонзі, Ольсен, Крістанте, Пасторе, Сантон, Клюйверт та Дзаньйоло. Останній став справжнім відкриттям минулої першості. Італійські ЗМІ хвалили та захоплювалися генієм Мончі, який тонко вирахував момент, коли потрібно відпустити Раджу.

Очікувано, що оновлений склад не зміг демонструвати стабільні результати. Ді Франческо постійно намагався знайти найкращу комбінацію гравців на полі. Фанати та керівництво після минулих успіхів вимагало негайних змін, але тренерові не вдавалося виправити ситуацію. Останньою краплею став виліт в 1/8 фіналу ЛЧ. Спочатку пішов Ейсебіо, а за ним і Мончі, заявивши, що його провина не менша.

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Клаудіо Раньєрі, який прийшов рятувати Рому, з самого початку заявив, що наступний сезон команда почне з іншим наставником. Однозначно, це повинен бути фахівець, який створить абсолютно нову команду. Адже Даніеле Де Россі вже покинув клуб, Едін Джеко теж близький до відходу, навіть Алесандро Флоренці може перейти в Інтер. Той факт, що "джалороссі" вперше за 6 років не пробились у Лігу чемпіонів, може навіть зіграти на руку новому аленатторе – вимагати високих результатів в Лізі Європи точно ніхто не буде.

Чому Рома робить ставку на Фонсеку?

Розпочати потрібно з того, що наставник Шахтаря не був першим вибором керівництва Роми. "Вовки" планували довірити перебудову Джан П'єро Гасперіні, але той вивів Аталанту в груповий етап Ліги чемпіонів вперше в історії клубу і заодно продовжив контракт. Альтернативою був Сініша Міхайловіч, але й він після успішної роботи в Болоньї не захотів змінювати місце роботи. А мрії про призначення Мауріціо Саррі, схоже, розтоптав Ювентус.

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До стадії переговорів дійшли лише дві кандидатури. Роберто Де Дзебрі, який побудував у Сассуоло "маленьку Барселону", та добре відомий українським уболівальникам Паулу Фонсека. Вчора директор Роми Джанлука Петракі повернувся з Мадрида, де зустрічався з португальцем, отримавши від того попередню згоду очолити команду. Єдиною проблемою у запрошенні Фонсеки італійці вбачали його клаусулу, але президент Шахтаря Рінат Ахметов напередодні заявив, що готовий відпустити фахівця у сильний клуб без прописаної у контракті компенсації, яка складає 5 млн євро.

Очевидно, що Рома запрошує Паулу не через його 7 титулів за 3 роки на чолі "гірників". Ба більше – навіть виступи в Лізі чемпіонів не стали переконливим аргументом. Звісно, саме єврокубки виявилися вітриною для тренера, але керівництво "вовків" робить ставку на португальця не для цього. Для "джалороссі" головною причиною стала тренерська філософія Фонсеки. 46-річний фахівець неодноразово заявляв, що захоплюється роботою Гвардіоли і Саррі, що помітно у грі його команд. Також для Роми важливо, як наставник Шахтаря будує тренувальний процес: постійний особистий контакт з футболістами, тактична та фізична підготовка, а також вміння знайти слабкі сторони конкретного суперника.

В Римі Фонсека повинен стати тим, хто допоможе прогресувати молодим футболістам (а потенційних зірок на Стадіо Олімпіко вдосталь) та побудує нову командну модель. Вважається, що Паулу під силу впоратися із цим завданням. Адже він зумів досягти успіху з Брагою та нівелювати наслідки відходу Мірчі Луческу у Шахтарі.

Для чого Фонсеці очолювати Рому?

На перший погляд може здатися, що для Фонсеки переїзд до Риму невигідний. По-перше, "вовки" не гратимуть у Лізі чемпіонів в наступному сезоні. По-друге, навряд чи на новому місці роботи він зароблятиме більше, ніж у Шахтарі. І найголовніше – хаос, який наразі панує в італійському клубі. Це робота у постійних стресових умовах, коли доведеться думати не лише про гру команди на футбольному полі.

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Зрозуміти мотивацію Паулу, який, схоже, готовий наважитися прийняти виклик, доволі просто. У кожному великому інтерв'ю наставник Шахтаря наголошує, що Україна – не вершина його амбіцій, і він готовий спробувати себе у топ-клубі або хоча б у топ-чемпіонаті. Успіх у внутрішніх турнірах із Шахтарем не переконають провідні європейські клуби запросити португальця. Для цього потрібно попрацювати з менш статусною командою із топ-5 чемпіонатів Європи.

Минулого літа на Фонсеку активно претендував англійський Евертон, але фахівець тоді вирішив, що має незавершені справи з "гірниками". Цього разу причин залишитися в Україні у португальця вже менше. Так, нинішню Рому важко назвати ідеальним плацдармом для штурму європейської вершини, але в разі успіху тренер автоматично стане претендентом на крісло в одному із топ-клубів, і Паулу це чудово розуміє.

Що варто очікувати від співпраці Роми з Фонсекою?

Керівництво римлян рішуче налаштоване оголосити ім'я нового головного тренера до початку передсезонної підготовки, щоб у того було вдосталь часу ознайомити команду зі своїми вимогами. Звісно, в умовах, коли тобі відмовили перші три кандидати у шорт-листі важко оперативно знайти їм гідну альтернативу. Однак у призначенні Фонсеки побачити агонію складно.

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Очевидно, що у Паулу не буде такого ж кредиту довіри, який він мав у Шахтарі. До того ж, розраховувати на гучні трансфери теж не варто – непотрапляння в ЛЧ і будівництво власного стадіону змушує рахувати кожен євро.

Подейкують, що "вовки" звернули увагу на тренера Шахтаря саме під час очних матчів в 1/8 фіналу минулорічної Ліги чемпіонів. Успіхом для Фонсеки буде вважатися як мінімум повернення у головний клубний турнір Європи. Хоча в нинішній ситуації такий розвиток подій стане для Роми маленьким дивом. І справа зовсім не у тренерських здібностях португальця.

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