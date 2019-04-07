Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

Шахтар приймає Динамо у рамках чвертьфінал Кубка України 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Гра відбувається в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Поєдинок транслює канал "Футбол 1". Долю півфіналіста вирішить один-єдиний матч. Відзначимо, що вже 8-го квітня відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України. Динамо спробує взяти реванш за програний у тому ж Харкові драматичний матч УПЛ (перша поразка Хацкевича від Фонсеки в чемпіонаті). Крім цього, кияни програли попередній фінал Кубка саме Шахтарю. Це Класичне, отже, емоції та напружена битва нам гарантовані.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Матвієнко, Малишев, Майкон, Нем, Соломон, Кайоде

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Гармаш – Циганков (к), Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Смирний, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Русин

Шахтар – Динамо: стартові склади на матч 1/4 Кубка України