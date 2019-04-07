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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

16:55 9827 Читати українською
Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины
Шахтер – Динамо 7 апреля 2019: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины 2018/19

Шахтер принимает Динамо в рамках четвертьфинал Кубка Украины 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

 
Денис Гармаш 9’
9’ Денис Гармаш

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игра проходит в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Поединок транслирует канал "Футбол 1". Судьбу полуфиналиста решит один-единственный матч. Отметим, что уже 8 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Динамо попытается взять реванш за проигранный в том же Харькове драматический матч УПЛ (первое поражение Хацкевича от Фонсеки в чемпионате). Кроме этого, киевляне проиграли предыдущий финал Кубка именно Шахтеру. Это Классическое, следовательно, эмоции и напряженная битва нам гарантированы.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон (к) – Мораес

Запасные: А. Шевченко, Матвиенко, Малышев, Майкон, Нем, Соломон, Кайоде

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Русин

Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч 1/4 Кубка Украины

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