Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Шахтер принимает Динамо в рамках четвертьфинал Кубка Украины 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Игра проходит в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Поединок транслирует канал "Футбол 1". Судьбу полуфиналиста решит один-единственный матч. Отметим, что уже 8 апреля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Динамо попытается взять реванш за проигранный в том же Харькове драматический матч УПЛ (первое поражение Хацкевича от Фонсеки в чемпионате). Кроме этого, киевляне проиграли предыдущий финал Кубка именно Шахтеру. Это Классическое, следовательно, эмоции и напряженная битва нам гарантированы.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч Кубка Украины

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон (к) – Мораес

Запасные: А. Шевченко, Матвиенко, Малышев, Майкон, Нем, Соломон, Кайоде

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш – Цыганков (к), Шапаренко, Сидклей – Вербич

Запасные: Бущан, Шабанов, Смирный, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Русин

Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч 1/4 Кубка Украины