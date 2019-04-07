Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями

Шахтар обіграв Динамо у рамках чвертьфінал Кубка України 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Гра відбувалася в Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Поєдинок транслював канал "Футбол 1". Долю півфіналіста вирішував один-єдиний матч. Відзначимо, що вже 8-го квітня відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України. Динамо намагалось взяти реванш за програний у тому ж Харкові драматичний матч УПЛ (перша поразка Хацкевича від Фонсеки в чемпіонаті). Крім цього, кияни програли попередній фінал Кубка саме Шахтарю. Це Класичне, отже, емоції та напружена битва були нам гарантовані. Так і сталося.

Шахтар – Динамо – відео гола та огляд матчу

На перших же секундах Бурда врізав по ногах Мораєсу. Тайсон метрів з 34 пробив у стінку динамівців. Просто шалений момент на 9-й хвилині завершив ударом з-за меж штрафного Гармаш. Миколенко пройшов лівим флангом і виконав націлений простріл. Вербіч і Шапаренко кількома ударами поспіль ввели Шахтар у стан паніки в межах воротарського, а в підсумку Пятов навіть не зреагував на постріл Дениса з льоту – акуратно під ліву стійку. Вербіч розігнав швидку контру в центрі поля. Циганков із Шапаренком розписали красиву стіночку, але Микола не прошив Пятова з близької відстані.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

Тайсон у боротьбі врізав Циганкову рукою в обличчя. Це жовта, вирішив арбітр, хоча крик Віктора над ОСК Металіст пролунав дуже гучно. Тайсону дозволили пробити метрів з 18 – могутній удар знайшов поперечку. Після суперечливої жовтої Кендзьорі команди завелись. Падіння за падінням, крики та апеляцію до судді з обох боків. Коваленко чомусь відмовився потиснути руку Гармашу, хоча його штовхав зовсім не Денис. Шепелєв після затяжної атаки Динамо пробив поруч зі стійкою.

Циганков на 38-й сам заробив штрафний, сам же і виконав. Стійка врятувала Шахтар, хоча здавалось, що Пятов також мав шанси потягнути. Степаненко двічі за хвилину жорстко зіграв у підкатах поблизу центральної вісі. Арбітр дав жовту за менш брутальний фол. Патрік врізав по шиї Вербічу, арбітр дав продовжити швидку атаку гостей, а потім таки виписав черговий "гірчичник". Циганков спочатку змарнував контру невлучним ударом, а згодом подав кутовий. Кендзьорі дали пробити без перешкод, і Шахтарю пощастило, що круглий не ліг на ногу Томаша, який такі забивав і за Динамо, і за збірну Польщі. Підсумок першої половини невтішний для команди Фонсеки – 0:2 за ударами у площину, 1:5 загалом і навіть контроль м'яча програно 40% на 60%.

Фонсека відразу по перерві випустив Соломона замість інертного Патріка. Тайсон перемістився в центр, а саме джокер Шахтаря мав блискучий шанс зрівняти рахунок. Соломон завершив комбінацію Тайсона та Ісмаїлі – Бойко здійснив перший сейв за 50 хвилин. Згодом Манор навісив на Мораєса, і той схибив. Пройшло менш хвилини, як екс-динамівець вийшов на побачення з Бойком, не зумівши пробити Дениса.

Динамо оговталось і провело дві швидкі контратаки. Вербіч з Шапаренком не порозумілись і загнали себе в офсайд. Потім Ісмаїлі ідеально відіграв у відборі проти словенця на 11 метрах.

Кадар за кільканадцять секунд привіз 2 гольові моменти. Якщо Марлос завозився з м'ячем і пробачив, то Тайсон, який заблокував виніс Тамаша, поділився м'ячем з Мораєсом – це був розстріл. Гармашу арбітр показав суперечливу жовту в центрі поля. Після цього Денис завівся вирішив показати свою "фе" колишньому партнерові Мораєсу. Не те місце і не той прийом. Навіть у самого Гармаша голова від цього заболіла. Червона картка на рівному місці.

Марлос елегантно викотив п'ятою на Тайсона, проте капітану Шахтаря в останній момент завадили пробити. Шапаренко прокинув м'яч перед Мораєсом, і Жуніор скосив його. Це друга жовта. За червоними також нічия. Шепелєв грубо став на ногу Коваленку, ставши 5-м гравцем Динамо з жовтою карткою. Кривцов зачепив Сідклея, але суддя придумав симуляцію і чергове попередження. Хацкевич зустрів це рішення сміхом.

Соломон спробував взяти гру на себе в останні хвилини основного часу, а рефері допоміг киянам перервати гострий пас на Тайсона. Буяльський зірвав гостру контру, і це 7-а жовта в динамівців. Соломон відверто ззаду по ногах вдарив Сідклея. Гості вимагали червону, але суддя виписав жовту. Нас чекав овертайм, або ще 2 по 15!

У першому додатковому таймі Динамо нарешті створило момент, якого чекали понад 50 хвилин. Розіграли комбінацію флангові захисники. Кендзьора подав на дальню стійку, а там Миколенко зіграв на випередження. Єдине погане в цьому моменті – удару відверто забракло влучності. Циганков пройшов крізь усіх захисників, однак Сідклей не зміг замкнути дальню стійку, бо в останню мить Хочолава підставив "ключку". Команди ніби вдруге помінялись ролями, чергуючи тайми, які грали першим номером.

Тайсон допоміг вирішити проблему із судомами одному з лідерів суперника Вербічу, за що бразилець заслужив компліментів. Динамо знову активніше виглядало, але довести кілька перспективних атак поспіль до удару не вдалось. Гра ледь не зовсім зупинилась. Посеред тижня команди провели виснажливі матчі в УПЛ, а тут ще й овертайм у Кубку 10 на 10. І все ж кияни бодай намагались забити переможний. Миколенко подав зліва, Пятов відбив на Вербіча, але снаряд влучив у руку Беньяміна, про що почали сигналізувати захисники, тому суддя не зарахував гол.

Серія післяматчевих пенальті. Ісмалії розвів Бойка і м'яч по кутах. Це 1:0. Циганков зрівнює не менш впевнено.

Бойко робить фантастичний сейв, витягуючи снаряд після удару Соломона у верхній кут. Сідклей спокійно розправився з Пятовим. Маємо 2:1 після двох спроб.

Майкон легко зрівнює 2:2 – Бойко не вгадав. Кендзьора пробиває аналогічно впевнено – 2:3 на користь Динамо.

Нем забиває і свій удар. Миколенко хибить, даючи Пятов нагоду врятувати – 3:3 після 5-и ударів.

Коваленко свій удар реалізує, а Шепелєв слабко пробиває в руки Пятову. Шахтар перемагає 4:3.