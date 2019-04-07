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ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо – відео гола

17:20 129
Шахтар – Динамо – відео гола
Шахтар – Динамо – відео голів / Фото ФК Динамо

Шахтар приймає Динамо у чвертьфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Динамо.

 
Денис Гармаш 9’
9’ Денис Гармаш

Поєдинок розпочався дуже динамічно.

Гравці Динамо після затяжної атаки зуміли відкрити рахунок. Влучним ударом відзначився Денис Гармаш.

Відео гола Гармаша:

Теги
Кубок України Відеоновини Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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