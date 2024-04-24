Захисник Металіста та збірної України U-17 Кирило Дігтяр залишається у сфері інтересів Шахтаря – "гірники" вже визначились із сумою, яку готові віддати за гравця.

Як стало відомо "Футбол 24", Шахтар проявляє великий інтерес до Кирила Дігтяра з Металіста. "Гірники" вже кілька разів пробували домовитися про трансфер капітана збірної України U-17, пропонували 1-1,5 млн євро + відсоток від продажу, але щоразу отримували відмову.

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Зазначимо, що агенти Дігтяра шукають йому клуб за кордоном. Зокрема, виходили на Манчестер Юнайтед – скаути манкуніанців навіть їздили дивитися його гру за збірну. Проте Кирило манкуніанців не вразив. Зараз актуальний напрямок – інші клуби в Англії та Іспанії.

Нагадаємо, Дігтяр – вихованець Металіста. Кирило є рекордсменом УПЛ – він наймолодший гравець в історії чемпіонатів України (дебют відбувся у віці 15 років 159 днів у матчі 24-го туру сезону 2022/23 проти СК Дніпро-1).

Нині захисник виступає за харків'ян у Першій лізі: у поточному сезоні він у 18 матчах відзначився голом та 4 асистами. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

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