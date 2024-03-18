Байєр і Борусія Д – поклали око одразу на трьох українських гравців, повідомляє Sport24.

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До сфери інтересів німецьких грандів потрапили захисник Динамо Дем'ян Третяк і хавбек "біло-синіх" Богдан Редушко, а також центрбек Металіста Кирило Дігтяр.

Скаути лідерів Бундесліги спостерігали за грою футболістів збірної України U-17 у матчах еліт-раунду відбору на Євро-2024. Там збірна України здобула три перемоги і посіла першу сходинку, виборовши путівку на чемпіонат Європи.

Найбільше скаутам припала до душі гра центральних захисників Третяк – Дігтяр (на турнірі українці не пропустили жодного м'яча), а також півзахисника Редушка, який забив два голи у трьох матчах. Найближчим часом Байєр і Борусія відправлять своїх фахівців до України, плюс – на Євро, щоб краще вивчити можливості потенційних новачків.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Третяка та Дігтяра з боку Манчестер Юнайтед. Скаути "червоних дияволів" також переглядали українців у Греції і планують вояж в Україну.

Нагадаємо, нині у складі юнацьких команд Байєра та Борусії Д уже виступають декілька українських легіонерів – Олександр Петренко, Артем Степанов та Данило Кревсун.

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