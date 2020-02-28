Шахтар чекає на жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіанти

Шахтар Донецьк пробився в 1/8 Ліги Європи 2019/20. Сьогодні, 28 лютого 2020 року пройде жеребкування цієї стадії ЛЄ – початок о 14:00. Цікаво, що команда Каштру досі не знає всіх потенційних суперників.

Шахтар у драматичному матчі на полі Бенфіки відіграв 2 голи. Уперше за 4 сезони "гірники" зіграють у двох весняних зустрічах в рамках єврокубка. Востаннє так далеко вони заходили ще за часів Луческу. Тоді, у 2016-му, все завершилося на стадії півфіналу. Наразі ж лідери та єдині представники чемпіонату України, що залишилися в євротурнірах, продовжили дві свої серії. Позитивна – забивають 13-й поспіль матч ЛЄ на виїзді. Негативна – пропускають уже в 25-й єврокубковій грі.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

З такими проблемами в обороні, звісно, важко розраховувати на серйозні досягнення. З іншого боку, при Каштру донеччани не програли жодного виїзного матчу в Європі, а в УПЛ продовжили безпрограшну серію до 48-и турів. Шахтар, який пару місяців не проводив офіційних матчів, на рівних боровся з лідером і чинним чемпіоном Португалії – країни, що в таблиці коефіцієнтів випереджає нашу на 4 позиції. Так, наші конкуренти згори залишилися без представників. Шоста в клубному рейтингу асоціацій УЄФА Португалія втратила всі 5 команд, Росія – 6, Бельгія і Нідерланди – також по 5.

Коли жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ 2019/20, дати матчів

Церемонія пройде у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні у п'ятницю, 28 лютого. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом. Визначились лише 15 учасників цієї стадії, позаяк матч Зальцбург – Айнтрахт перенесли на сьогодні через проблеми з погодою. Коли пройдуть ігри цього раунду? Перші поєдинки заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня, жеребкування чвертьфінальної стадії – 20 березня.

Онлайн-трансляція жеребкування 1/8 Ліги Європи – де дивитись, процедура

Церемонію у прямому ефірі покаже канал Футбол 1, починаючи з 14:00. За онлайн-трансляцією жеребкування 1/8 ЛЄ можна буде стежити на сайті Футбол 24 у режимі LIVE. Відзначимо, що сіяних і несіяних уже не буде. Крім цього, команди з однієї країни можуть зустрітися одна з одною (на цій стадії по 2 клуби з Англії, Іспанії та Італії, з великою імовірністю Німеччина збереже 3 представники).

Усі учасники 1/8 фіналу ЛЄ

Байєр (GER)

Базель (SUI)

Вольфсбург (GER)

Вулверхемптон (ENG)

Істанбул Башакшехір (TUR)

Інтер Мілан (ITA)

Копенгаген (DEN)

ЛАСК (AUT)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Олімпіакос (GRE)

Рейнджерс (SCO)

Рома (ITA)

Севілья (ESP)

Хетафе (ESP)

Шахтар Донецьк (UKR)

Айнтрахт Франкфурт (GER)/Зальцбург (AUT)

Чи зможе Шахтар вийти у чвертьфінал Ліги Європи? Є цілком робочі варіанти

Останній представник України в єврокубках зберігає свої позиції у топ-20 клубного рейтингу УЄФА. Водночас серед його потенційних суперників є клуби зі значно гіршими позиціями. Якщо "гірники" ділять з Порту 18-е місце, то швейцарський Базель уже розташувався нижче (28-й рядок). А є ще 33-й у рейтингу грецький Олімпіакос; 39-й данський Копенгаген, який у групових матчах з київським Динамо не показав себе сильнішою командою; 80-й Башакшехір (Туреччина); 94-й шотландський Рейнджерс Джеррарда; 103-й ЛАСК з Австрії. Очевидно, що команди не з топ-чемпіонатів і мали б стати потенційно легшими суперниками для українців.

Греків і данців ми вже бачили у двобоях з Динамо в останні 2 сезони. Нічого особливого, хоча подвиг Олімпіакоса в овертаймі з лондонським Арсеналом після домашньої поразки насторожує. Копенгаген теж непогано себе проявив, вивізши перемогу із традиційно негостинного лігва Селтіка. Характер продемонстрували турки. Істанбул Башакшехір з легендами АПЛ Шкртелом, Кліши, Демба Ба та іншими зірковими ветеранами (Робінью з Елія) драматично в додаткових таймах проліз, відігравшись після поразки 1:3 від лісабонського Спортінга.

Зі швейцарцями нашим в останні роки якось традиційно непросто, хоча Базель опустився на 3-є місце в чемпіонаті, а сухі перемоги над АПОЕЛом, в якого була одна з найлегших груп, не вражають уяву. А ось ідеальним варіантом виглядає ЛАСК. По-перше, чемпіонат в Австрії відновився також у лютому. По-друге, це прямі конкуренти України в боротьбі за 10-е місце таблиці коефіцієнтів (те саме стосується і турків), тому вибити суперника буде подвійною радістю. Мінусом цього варіанту може бути здатність клубу з Лінца перегравати суперників, які люблять домінувати в контролі м'яча. Так було і з Зальцбургом, в якого недавно вирвали одноосібне лідерство у першості Австрії, і з нідерландським АЗ. У групі ЛЄ ЛАСК громив Спортінг та ПСВ, що також заслуговує на повагу.

Найжахливіший розклад для Шахтаря в ЛЄ

Утім, усі ці швейцарці, турки та австрійці стають досить бажаним варіантом, якщо взяти до уваги загрозу виїзду в Манчестер, Рим, Севілью чи повернення жахів з минулого імені Айнтрахта. Деякі з цих представників топових чемпіонатів зовсім недавно вибивали "гірників". Севілья не пустила Луческу у фінал Ліги Європи, Рома поставила шлагбаум перед Фонсекою в ЛЧ, як і Франкфурт в ЛЄ. Інтер Конте бореться за чемпіонство в Італії. Хетафе, змагаючись із Севільєю за 3-4 місця в Іспанії вибиває півфіналіста Ліги чемпіонів Аякс. У Німеччині Байєр претендує на ЛЧ, Вольфсбург – на ЛЄ, Айнтрахт трохи забуксував, але це все ще команда, що місяць тому обіграла тодішнього лідера Бундесліги РБ Лейпциг.

Важко розділити деякий захват публіки від варіанту з камбеком Фонсеки та Мхітаряни. Рома, незважаючи на певну кризу результатів, гру демонструє солідну. Вулверхемптон і в ЛЄ впевнено виглядає, і в чемпіонаті Англії двічі за сезон знімав скальп з Ман Сіті, який грає у схожому ключі з Шахтарем. Манчестер Юнайтед, хоч і відволікається на боротьбу за зону ЛЧ в АПЛ, є ледь не найгіршим варіантом. За останні 7 матчів команда Сульшера перемогла 5 разів (ще дві нічиї), загальний рахунок 18:1. Невже набрали хід після придбання Бруну Фернандеша? Тут також може трапитися велике повернення. Екс-півзахисник Шахтаря Фред оформив у воротах Брюгге дубль плюс гольовий пас. В останні роки МЮ частенько гостював у наших краях. Українські клуби ще жодного разу не змогли обіграти "червоних дияволів".