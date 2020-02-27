Матч Ліги Європи офіційно скасований за кілька годин до старту – оригінальна причина

Поєдинок 1/16 Ліги Європи Зальцбург – Айнтрахт постраждав через негоду.

Матч-відповідь 1/16 Ліги Європи між Зальцбургом та Айнтрахтом сьогодні не відбудеться, повідомляє офіційний сайт австрійського клубу.

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Причиною скасування поєдинку став ураган, який ввечері може накрити місто. Синоптики прогнозують пориви вітру до 120 км/год і, як наслідок, ніхто не може гарантувати безпеки футболістам та уболівальникам на стадіоні. Рішення було прийнято на екстреному засіданні представників обох клубів, членів УЄФА та місцевої влади.

Нова дата матчу буде повідомлена пізніше, всі квитки залишаються дійсними. Цікаво, що на стадіон, який вміщає 29 тисяч місць, були продані всі перепустки.

Нагадаємо, у першому матчі Айнтрахт на власному полі розгромив Зальцбург з рахунком 4:1.

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