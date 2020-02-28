Шахтер ждет жеребьевка 1/8 ЛЕ: известны потенциальные соперники – лучший и худший варианты

Шахтер пробился в 1/8 Лиги Европы 2019/20. Сегодня, 28 февраля 2020 пройдет жеребьевка этой стадии ЛЕ – начало в 14:00. Интересно, что команда Каштру до сих пор не знает всех потенциальных соперников.

Шахтер в драматичном матче на поле Бенфики отыграл 2 гола. Впервые за 4 сезона "горняки" сыграют в двух весенних встречах в рамках еврокубка. Последний раз так далеко они заходили еще во времена Луческу. Тогда, в 2016-м, все завершилось на стадии полуфинала. Пока же лидеры и единственные представители чемпионата Украины, которые остались в евротурнирах, продолжили две свои серии. Положительная – забивают в 13-м подряд матче ЛЕ на выезде. Отрицательная – пропускают уже в 25-й еврокубковой игре.

Бенфика – Шахтер: Каштру превзошел Фонсеку, кошмар для сборной Украины, очередное чудо с кучей голов и выход в 1/8 ЛЕ

С такими проблемами в обороне, конечно, трудно рассчитывать на серьезные достижения. С другой стороны, при Каштру дончане не проиграли ни одного выездного матча в Европе, а в УПЛ продолжили беспроигрышную серию до 48 туров. Шахтер, пару месяцев не проводивший официальных матчей, на равных боролся с лидером и действующим чемпионом Португалии – страны, в таблице коэффициентов опережающей нашу на 4 позиции. И да, наши конкуренты сверху остались без представителей. Шестая в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА Португалия потеряла все 5 команд, Россия – 6, Бельгия и Нидерланды – также по 5.

Когда жеребьевка 1/8 финала ЛЕ 2019/20, даты матчей

Церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 28 февраля. Начало жеребьевки в 14:00 по киевскому времени. Определились только 15 участников этой стадии, поскольку матч Зальцбург – Айнтрахт перенесен на сегодня из-за проблем с погодой. Когда пройдут игры этого раунда? Первые поединки запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта, жеребьевка четвертьфинальной стадии – 20 марта.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 Лиги Европы – где смотреть, процедура

Церемонию в прямом эфире покажет канал Футбол 1, начиная с 14:00. За онлайн-трансляцией жеребьевки 1/8 ЛЕ можно будет следить на сайте Футбол 24 в режиме LIVE. Отметим, что сеяных и несеяных уже не будет. Кроме этого, команды из одной страны могут встретиться друг с другом (на этой стадии по 2 клуба из Англии, Испании и Италии, с большой вероятностью Германия сохранит 3 представителя).

Все участники 1/8 финала ЛЕ

Байер (GER)

Базель (SUI)

Вольфсбург (GER)

Вулверхэмптон (ENG)

Истанбул Башакшехир (TUR)

Интер Милан (ITA)

Копенгаген (DEN)

ЛАСК (AUT)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Олимпиакос (GRE)

Рейнджерс (SCO)

Рома (ITA)

Севилья (ESP)

Хетафе (ESP)

Шахтер Донецк (UKR)

Айнтрахт Франкфурт (GER)/Зальцбург (AUT)

Сможет ли Шахтер выйти в четвертьфинал Лиги Европы? Есть вполне рабочие варианты

Последний представитель Украины в еврокубках сохраняет свои позиции в топ-20 клубного рейтинга УЕФА. В то же время среди его потенциальных соперников есть клубы с гораздо худшими позициями. Если "горняки" делят с Порту 18-е место, то швейцарский Базель уже расположился ниже (28-я строчка). А еще есть 33-й в рейтинге греческий Олимпиакос; 39-й датский Копенгаген, который в групповых матчах с киевским Динамо не показал себя более сильной командой; 80-й Башакшехир (Турция) 94-й шотландский Рейнджерс Джеррарда; 103-й ЛАСК из Австрии. Очевидно, что команды не из топ-чемпионатов и должны стать потенциально соперниками полегче для украинцев.

Греков и датчан мы уже видели в поединках с Динамо в последние 2 сезона. Ничего особенного, хотя подвиг Олимпиакоса в овертайме с лондонским Арсеналом после домашнего поражения настораживает. Копенгаген тоже неплохо себя проявил, вывезя победу с традиционно негостеприимного логова Селтика. Характер продемонстрировали турки. Истанбул Башакшехир с легендами АПЛ Шкртелом, Клиши, Демба Ба и другими звездными ветеранами (Робинью с Элия) драматично в дополнительных таймах пролез, отыгравшись после поражения 1:3 от лиссабонского Спортинга.

Со швейцарцами нашим в последние годы как-то традиционно непросто, хотя Базель опустился на 3-е место в чемпионате, а сухие победы над АПОЭЛом, у которого была одна из самых легких групп, не поражают воображение. А вот идеальным вариантом выглядит ЛАСК. Во-первых, чемпионат в Австрии возобновился также в феврале. Во-вторых, это прямые конкуренты Украины в борьбе за 10-е место таблицы коэффициентов (то же касается и турок), поэтому выбить соперника будет вдвойне приятно. Минусом этого варианта может быть способность клуба из Линца переигрывать соперников, которые любят доминировать в контроле мяча. Так было и с Зальцбургом, у которого недавно вырвали единоличное лидерство в первенстве Австрии, и с нидерландским АЗ. В группе ЛЕ ЛАСК громил Спортинг и ПСВ, что также заслуживает уважения.

Самый ужасный расклад для Шахтера в ЛЕ

Впрочем, все эти швейцарцы, турки и австрийцы становятся весьма желательным вариантом, если принять во внимание угрозу выезда в Манчестер, Рим, Севилью или возвращения кошмаров из прошлого имени Айнтрахта. Некоторые из этих представителей топовых чемпионатов совсем недавно выбивали "горняков". Севилья не пустила Луческу в финал Лиги Европы, Рома поставила шлагбаум перед Фонсекой в ЛЧ, как и Франкфурт в ЛЕ. Интер Конте борется за чемпионство в Италии. Хетафе, соревнуясь с Севильей за 3-4 места в Испании выбивает полуфиналиста Лиги чемпионов Аякс. В Германии Байер претендует на ЛЧ, Вольфсбург – на ЛЕ, Айнтрахт немного забуксовал, но это все еще команда, которая месяц назад обыграла тогдашнего лидера Бундеслиги РБ Лейпциг.

Трудно разделить некоторый восторг публики от варианта с камбэком Фонсеки и Мхитаряна. Рома, несмотря на определенный кризис результатов, игру демонстрирует солидную. Вулверхэмптон и в ЛЕ уверенно выглядит, и в чемпионате Англии дважды за сезон снимал скальп с Манчестер Сити, который играет в похожем ключе с Шахтером. Манчестер Юнайтед, хотя и отвлекается на борьбу за зону ЛЧ в АПЛ, является едва ли не худшим вариантом. За последние 7 матчей команда Сульшера победила 5 раз (две ничьи), общий счет 18:1. Неужели набрали ход после приобретения Бруну Фернандеш? Здесь также может случиться возвращение. Экс-полузащитник Шахтера Фред оформил в воротах Брюгге дубль плюс голевой пас. В последние годы МЮ частенько гостил в наших краях. Украинские клубы еще ни разу не смогли обыграть "красных дьяволов".