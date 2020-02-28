Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: Шахтар дізнається суперника – онлайн-трансляція

Сьогодні, 28 лютого 2020 року, відбувається жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2019/20. Шахтар залишився єдиним представником України в єврокубках – для нього сліпим жеребом підберуть опонента.
Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і продовжив єврокубкову весну в Лізі Європи. На першій стадії плей-офф "гірники" пройшли португальську Бенфіку – мінімальна перемога вдома та феєрична нічия на виїзді.
Шахтар чекає на жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіанти
В 1/8 фіналу Ліги Європи суперники будуть не менш серйозними. Серед потенційних складних опонентів Шахтаря: Манчестер Юнайтед, італійські гранди, представники Бундесліги та Прімери. Є і простіші варіанти з не топ-чемпіонатів, однак їх значно менше. Нагадаємо, що на цій стадії немає посіву та обмежень для команд з однієї країни.
Онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 Ліги Європи проведе "Футбол 24" у цій новині, починаючи з 14:00. Пряма трансляція також доступна на каналі "Футбол 1". Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня, жеребкування чвертьфінальної стадії – 20 березня.
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Усі учасники 1/8 фіналу ЛЄ
Байєр (GER)
Базель (SUI)
Вольфсбург (GER)
Вулверхемптон (ENG)
Істанбул Башакшехір (TUR)
Інтер Мілан (ITA)
Копенгаген (DEN)
ЛАСК (AUT)
Манчестер Юнайтед (ENG)
Олімпіакос (GRE)
Рейнджерс (SCO)
Рома (ITA)
Севілья (ESP)
Хетафе (ESP)
Шахтар Донецьк (UKR)
Айнтрахт Франкфурт (GER)/Зальцбург (AUT)