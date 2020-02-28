Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: Шахтар дізнається суперника – онлайн-трансляція

Сьогодні, 28 лютого 2020 року, відбувається жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2019/20. Шахтар залишився єдиним представником України в єврокубках – для нього сліпим жеребом підберуть опонента.

Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів і продовжив єврокубкову весну в Лізі Європи. На першій стадії плей-офф "гірники" пройшли португальську Бенфіку – мінімальна перемога вдома та феєрична нічия на виїзді.

Шахтар чекає на жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіанти

В 1/8 фіналу Ліги Європи суперники будуть не менш серйозними. Серед потенційних складних опонентів Шахтаря: Манчестер Юнайтед, італійські гранди, представники Бундесліги та Прімери. Є і простіші варіанти з не топ-чемпіонатів, однак їх значно менше. Нагадаємо, що на цій стадії немає посіву та обмежень для команд з однієї країни.

Онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 Ліги Європи проведе "Футбол 24" у цій новині, починаючи з 14:00. Пряма трансляція також доступна на каналі "Футбол 1". Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня, жеребкування чвертьфінальної стадії – 20 березня.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

Усі учасники 1/8 фіналу ЛЄ