Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

Бенфіка і Шахтар оформили переможну для українців нічию (3:3) у грі за вихід до 1/8 Ліги Європи 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це вирішальний двобій за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи. У першій зустрічі український клуб здобув мінімальну перевагу, вигравши дуель з рахунком 2:1. Після цього "гірники" довели переможну серію до 3-х матчів у чемпіонаті України, зі скрипом напіврезервним складом дотиснувши Десну (1:0). Бенфіка ж перервала власну чорну смугу з тим же рахунком. Португальці виграли вперше за 5 матчів і зберегли лідерство в чемпіонаті.

Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги Європи

Перший влучний удар у матчі від Бенфіки, яка домінувала на половині поля українців. З дальнім пострілом несподіваного дебютанта Дієго Соузи впорався Пятов. На 7-й хвилині Ісмаїлі самовіддано заблокував удар Таарабта впритул. Шахтар зачинили у штрафному, Пятов нервово зіграв на виході, але Діаш мінімально не дотягнувся до подачі Піцці. Гол на 9-й нікого не міг здивувати. Усе той же капітан Бенфіки легко прорвався у штрафний. Пятов не витягнув обвідний удар Піцці. У фактично першій осмисленій атаці "гірники" забили такий важливий гостьовий гол. Маркос Антоніо вирізав діагональ на Додо, той увірвався у володіння Влаходімоса і прострілив убік Мораєса. Рубен Діаш, схоже, рукою в боротьбі з Жуніором забив автогол.

Бенфіка – Шахтар – відео голів

Тайсон отримав удар по нозі від Рафи Сілви. Бразилець полежав на траві, піднявся, але шкутильгає. Саме 7-й номер Шахтаря класно розігнав атаку, тік від чергового грубого підкату і віддав. А далі вже Мораєс закинув у штрафний, де Ісмаїлі (несподівано опинився праворуч) влучив у стійку та заробив кутовий. Матвієнко ледь не відповів люб'язністю, нервово зрізавши убік своїх воріт. Після кутового ще й Соузі дали пробити головою – повз ціль. Як же перспективно розрізав оборону Патрік. А ось Марлос завозився на 11 метрах і дозволив заблокувати себе.

Пятов привіз момент на свої ворота невдалим пасом. Пощастило, що "орли" не довели справу до миттєвого удару. Тільки-тільки гра заспокоїлася, як знову прийшов гострий кутовий. Рубен Діаш виправився за 2 привезені голи у двоматчевому протистоянні, знищивши Матвієнка на другому поверсі. Уже який раз провалився захист Шахтаря під високим пресингом. На межі фолу грають українці. Розриви між лініями у "гірників", тому не клеїться гра попереду, а "вдома" пожежа за пожежею. Ісмаїлі програв силову боротьбу, Соуза легко вийшов на ударну позицію, але пробив не надто сильно.

На межі вилучення епізод. Ісмаїлі під завісу першого тайму ліктем в'їхав в обличчя Діашу. Пощастило, що тільки жовта. Дає грати Бйорн Куйперс, а "гірники" тільки падають на рівному місці та апелюють до судді. Дуже нервово стало у фінальній третині поля гостей. Гострий стандарт, який трохи підмалював Мораєс, ні до чого серйозного не привів. Станом на 45 хвилин команди награли на рахунок, який веде в овертайм. Тотальна перевага Бенфіки. Шахтарю дуже пощастило, що вдалося забити, адже фактично лише 1 удар у площину, а Діаш допоміг закотити. З іншого боку в конструкції атак "гірники" не поступалися – більшість моментів лісабонців це або привози, або стандарти.

На старті другого тайму Матвієнко черговим провальним поперечним пасом привіз гол. Пятов відіграв до кінця із Соузою, але той відкотив назад – удар з лінії штрафного був бездоганним. Та вже на 49-й Шахтар забив гол на вагу золота. Тайсон подав, Степененко втоптав Діаша в газон. На характері. Рахунок 3:2 уже виводив далі український клуб. Шахтар нарешті по-доброму завівся. Тайсон з Марлосом класно вивели Антоніо на ударну позицію. Ледь не перший промах "гірників". Кривцов виграв повітряну дуель після подачі стандарту від Марлоса – воротар на місці.

Перша заміна в матчі. Марлоса вже на 62-й хвилині замінив Тете. Не вистачає здоров'я гравцю збірної України підтримувати пресинг, відбір і високий темп суперника, логічне рішення Каштру. І ось він момент для 20-річного бразильського вінгера. Кілька разів обігрався Тете з Тайсоном у штрафному суперника. Останній пробив, Влаходімос потягнув, а Ісмаїлі на добивання влучив у поперечину. Судді ще й офсайд угледіли. Ну таке, на тоненького. Лаге відповідає своєю заміною на 67-й. Сеферовіч замість Шікінью. Піцці накинув зі штрафного. Що роблять Кривцов і Матвієнко, знову загадка. Саме Сеферовіч пробивав без жодних перешкод – повз ворота.

Бразильський гол Шахтаря у цілко собі бразильській грі, де оборона другорядна. Тайсон котить на хід Ісмаїлі, той подає, рикошет від захисника, і удар Алана Патріка – снаряд від газону летить у недосяжному для Влаходімоса напрямку. Це 3:3, Бенфіка повинна забивати двічі, щоб вийти в 1/8 фіналу ЛЄ. Тайсон розганяв чергову контратаку, проте віддав трохи в недодачу. Тете все ж зумів знати момент для удару метрів з 15 – м'яч звалився з ноги. Бенфіка деморалізована. Безцільні постріли і передачі, брак у передачах. Вінісус і Жота замінили виснажених Соузу з Піцці на 79-й. Тайсон грубо влетів у Діаша, який перейняв капітанську пов'язку. Це справедлива жовта, щоб так не кричав бразилець.

Який момент для Бенфіки, аби повернутися у гру. Ісмаїлі дозволив навісити з флангу, Кривцова легко перевисів у повітрі Вінісіус. Удар впритул, але саме туди, де і стояв Пятов. Коноплянка вийшов замість Тайсона на 87-й і відразу ж заробив жовту картку та небезпечний стандарт, який португальці використали не найкращим чином. Євген сигналізує, що зовсім вільний на фланзі. але йде пас не на нього, а в розріз у штрафний. Мораєс програв боротьбу воротареві, та й офсайд, схоже, зафіксовано. Оце так рубаються в підкатах бразильці та навіть Коноплянка. Самовіддано. Куйперс додав 4 хвилини надії для господарів, але "гірники" не збираються пропускати ще. Пятов