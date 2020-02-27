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БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

27 лютого 23:53 1745 Читать на русском
Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи
Бенфіка – Шахтар: огляд і рахунок матчу ЛЄ 27 лютого 2020

Бенфіка і Шахтар оформили переможну для українців нічию (3:3) у грі за вихід до 1/8 Ліги Європи 2019/20. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00. Це вирішальний двобій за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи. У першій зустрічі український клуб здобув мінімальну перевагу, вигравши дуель з рахунком 2:1. Після цього "гірники" довели переможну серію до 3-х матчів у чемпіонаті України, зі скрипом напіврезервним складом дотиснувши Десну (1:0). Бенфіка ж перервала власну чорну смугу з тим же рахунком. Португальці виграли вперше за 5 матчів і зберегли лідерство в чемпіонаті.

Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги Європи

Перший влучний удар у матчі від Бенфіки, яка домінувала на половині поля українців. З дальнім пострілом несподіваного дебютанта Дієго Соузи впорався Пятов. На 7-й хвилині Ісмаїлі самовіддано заблокував удар Таарабта впритул. Шахтар зачинили у штрафному, Пятов нервово зіграв на виході, але Діаш мінімально не дотягнувся до подачі Піцці. Гол на 9-й нікого не міг здивувати. Усе той же капітан Бенфіки легко прорвався у штрафний. Пятов не витягнув обвідний удар Піцці. У фактично першій осмисленій атаці "гірники" забили такий важливий гостьовий гол. Маркос Антоніо вирізав діагональ на Додо, той увірвався у володіння Влаходімоса і прострілив убік Мораєса. Рубен Діаш, схоже, рукою в боротьбі з Жуніором забив автогол.

Бенфіка – Шахтар – відео голів

Тайсон отримав удар по нозі від Рафи Сілви. Бразилець полежав на траві, піднявся, але шкутильгає. Саме 7-й номер Шахтаря класно розігнав атаку, тік від чергового грубого підкату і віддав. А далі вже Мораєс закинув у штрафний, де Ісмаїлі (несподівано опинився праворуч) влучив у стійку та заробив кутовий. Матвієнко ледь не відповів люб'язністю, нервово зрізавши убік своїх воріт. Після кутового ще й Соузі дали пробити головою – повз ціль. Як же перспективно розрізав оборону Патрік. А ось Марлос завозився на 11 метрах і дозволив заблокувати себе.

Пятов привіз момент на свої ворота невдалим пасом. Пощастило, що "орли" не довели справу до миттєвого удару. Тільки-тільки гра заспокоїлася, як знову прийшов гострий кутовий. Рубен Діаш виправився за 2 привезені голи у двоматчевому протистоянні, знищивши Матвієнка на другому поверсі. Уже який раз провалився захист Шахтаря під високим пресингом. На межі фолу грають українці. Розриви між лініями у "гірників", тому не клеїться гра попереду, а "вдома" пожежа за пожежею. Ісмаїлі програв силову боротьбу, Соуза легко вийшов на ударну позицію, але пробив не надто сильно.

На межі вилучення епізод. Ісмаїлі під завісу першого тайму ліктем в'їхав в обличчя Діашу. Пощастило, що тільки жовта. Дає грати Бйорн Куйперс, а "гірники" тільки падають на рівному місці та апелюють до судді. Дуже нервово стало у фінальній третині поля гостей. Гострий стандарт, який трохи підмалював Мораєс, ні до чого серйозного не привів. Станом на 45 хвилин команди награли на рахунок, який веде в овертайм. Тотальна перевага Бенфіки. Шахтарю дуже пощастило, що вдалося забити, адже фактично лише 1 удар у площину, а Діаш допоміг закотити. З іншого боку в конструкції атак "гірники" не поступалися – більшість моментів лісабонців це або привози, або стандарти.

На старті другого тайму Матвієнко черговим провальним поперечним пасом привіз гол. Пятов відіграв до кінця із Соузою, але той відкотив назад – удар з лінії штрафного був бездоганним. Та вже на 49-й Шахтар забив гол на вагу золота. Тайсон подав, Степененко втоптав Діаша в газон. На характері. Рахунок 3:2 уже виводив далі український клуб. Шахтар нарешті по-доброму завівся. Тайсон з Марлосом класно вивели Антоніо на ударну позицію. Ледь не перший промах "гірників". Кривцов виграв повітряну дуель після подачі стандарту від Марлоса – воротар на місці.

Перша заміна в матчі. Марлоса вже на 62-й хвилині замінив Тете. Не вистачає здоров'я гравцю збірної України підтримувати пресинг, відбір і високий темп суперника, логічне рішення Каштру. І ось він момент для 20-річного бразильського вінгера. Кілька разів обігрався Тете з Тайсоном у штрафному суперника. Останній пробив, Влаходімос потягнув, а Ісмаїлі на добивання влучив у поперечину. Судді ще й офсайд угледіли. Ну таке, на тоненького. Лаге відповідає своєю заміною на 67-й. Сеферовіч замість Шікінью. Піцці накинув зі штрафного. Що роблять Кривцов і Матвієнко, знову загадка. Саме Сеферовіч пробивав без жодних перешкод – повз ворота.

Бразильський гол Шахтаря у цілко собі бразильській грі, де оборона другорядна. Тайсон котить на хід Ісмаїлі, той подає, рикошет від захисника, і удар Алана Патріка – снаряд від газону летить у недосяжному для Влаходімоса напрямку. Це 3:3, Бенфіка повинна забивати двічі, щоб вийти в 1/8 фіналу ЛЄ. Тайсон розганяв чергову контратаку, проте віддав трохи в недодачу. Тете все ж зумів знати момент для удару метрів з 15 – м'яч звалився з ноги. Бенфіка деморалізована. Безцільні постріли і передачі, брак у передачах. Вінісус і Жота замінили виснажених Соузу з Піцці на 79-й. Тайсон грубо влетів у Діаша, який перейняв капітанську пов'язку. Це справедлива жовта, щоб так не кричав бразилець.

Який момент для Бенфіки, аби повернутися у гру. Ісмаїлі дозволив навісити з флангу, Кривцова легко перевисів у повітрі Вінісіус. Удар впритул, але саме туди, де і стояв Пятов. Коноплянка вийшов замість Тайсона на 87-й і відразу ж заробив жовту картку та небезпечний стандарт, який португальці використали не найкращим чином. Євген сигналізує, що зовсім вільний на фланзі. але йде пас не на нього, а в розріз у штрафний. Мораєс програв боротьбу воротареві, та й офсайд, схоже, зафіксовано. Оце так рубаються в підкатах бразильці та навіть Коноплянка. Самовіддано. Куйперс додав 4 хвилини надії для господарів, але "гірники" не збираються пропускати ще. Пятов

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