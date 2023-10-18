"До Шахтаря також питання. Чому "гірники" про цю історію заговорили в публічній площині лише через півтора тижня після втечі Роспутька? І заговорили тільки після того, як журналісти зробили запит на клуб. Офіційного прес-релізу не було, а він повинен бути.

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На мою думку, Шахтар буде винен, якщо цей мудєнь коли-небудь заграє у футбол. Я маю на увазі, серйозний футбол, а не чемпіонат сибірської області. Шахтар буде винен, якщо не зробить все можливе у юридичній площині, щоб зарізати йому кар'єру. Тут компромісів бути не може", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, 19-річний Роспутько зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена, не сівши з командою в літак. Згодом він опинився на території Російської Федерації.

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