Юрій Роспутько, батько півзахисника молодіжної команди "гірників" Олександра Роспутька, повідомив, що його син не збирається повертатися в Україну.

"Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із Шахтаря. Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше.

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Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку.

Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там подивимося", – цитує Юрія Роспутька REGNUM.

Нагадаємо, 19-річний Олександр зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена, не сівши з командою в літак. Згодом він опинився на території Російської Федерації.

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