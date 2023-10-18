"К Шахтеру также вопрос. Почему "горняки" об этой истории заговорили в публичной плоскости лишь спустя полторы недели после побега Роспутько? И заговорили только после того, как журналисты сделали запрос на клуб. Официального пресс-релиза не было, а он должен быть.

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По моему мнению, Шахтер будет виноват, если этот мудень когда-нибудь заиграет в футбол. Я имею в виду, серьезный футбол, а не чемпионат сибирской области. Шахтер будет виноват, если не сделает все возможное в юридической плоскости, чтобы зарезать ему карьеру. Здесь компромиссов быть не может", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, 19-летний Роспутько исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена, не сев с командой в самолет. Впоследствии он оказался на территории Российской Федерации.

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