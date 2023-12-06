Божевільна історія сталася в Туркменістані. У 2023 році місцевий диктатор Гурбангули Бердимухамедов створив клуб Аркадаг, назвавши його на свою честь (аркадаг – державний титул, у перекладі означає "покровитель"). У своєму дебютному сезоні команда достроково виграла чемпіонський титул – у 20 матчах Аркадаг набрав максимальну кількість очок (60). Вирішальною для золотих медалей стала перемога над Алтин Асир (4:0).

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Як інформує The Sweeper, клуб скупив найкращі таланти чемпіонату Туркменістану, і завдяки цьому відзначав свій успіх. У заявку клубу було включено 27 футболістів із 6 футбольних клубів Туркменістану, які представляють основний кістяк національної збірної Туркменістану.

Однак у самій країні Аркадаг був звинувачений у підкупі арбітрів і договірних матчах.

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