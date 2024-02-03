Шахтар на зборах в Туреччині не дуже успішно провів контрольні матчі 3 лютого.

Зимові збори, товариський матч

Шахтар – Вележ Мостар – 2:3

Голи: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гуліяшвілі, 24, Чаїч, 44, Хаскіч, 47

Шахтар мав триматчеву безпрограшну серію на зборах, але сьогодні "гірників" спіткали дві невдачі. Основа зранку програла Градец-Кралове, а найближчий резерв не впорався з боснійським Вележем. До слова, головний тренер донеччан Маріно Пушіч свого часу пограв за цей клуб.

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Захист Шахтаря повністю складався з легіонерів – Педрінью, Міроші, Лемкіна і Лацабідзе. 19-річний грузин досі перебуває на перегляді і офіційно поки не отримав контракт. Забігаючи наперед, сьогодні він навряд вразив Пушіча.

Перший тайм перетворився на "гру у квача". Вележ двічі виходив уперед, але Шахтар наздоганяв. Помилки оборони виправляли Цуканов та Швед. 17-річний хавбек оформив вже третій гол на зборах – запалюється нова зірка? Швед боротьбою допоміг Цуканову з першим м'ячем, а потім забив і сам, замкнувши простріл Педрінью.

В дебюті другої половини Шахтар пропустив ще раз. Лацабідзе жахливим пасом назад подарував Хаскічу рандеву з Рудьком. Пушіч відразу зняв нервового грузина. На цей гол у "гірників" відповіді не знайшлося, хоча Цуканов дуже старався. Тренер оцінив найближчий резерв і зробив певні висновки перед першим матчем з Марселем, до якого залишилось 12 днів.

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