Шахтер одержал победу над Аркадагом (4:1) в шестом спарринге на зимних сборах. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Аркадаг – 4:1

Голы: Эгиналдо, 25 (пен), 70, Гочолейшвили, 37 (пен), Педриньо, 90

Состав Шахтера: Рудько – Лацабидзе, Лемкин, Ракицкий, Мироши – Назарина – Швед, Гочолейшвили, Цуканов, Педриньо – Эгиналдо.

Шахтер завершает подготовку к весенней части сезона. Уже 15 февраля "горняки" сыграют с Марселем в плей-офф Лиги Европы. Сегодня тренерский штаб запланировал два последних спарринга, разделив состав. С туркменским Аркадагом сыграли резервисты, а позже основа встретится с Лехией.

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У соперника очень короткая, но очень противоречивая история. Диктатор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (сейчас президентом стал его сын) в 2023-м создал клуб и назвал его в свою честь (аркадаг – государственный титул, который означает "покровитель"). В Аркадаг перетянули всех лучших игроков из других клубов, собрав фактически сборную Туркменистана. Аркадаг стал чемпионом с идеальными показателями. Возникли подозрения о договорных матчах и давлении на судей, чтобы клуб ни разу не потерял очки и не огорчил так называемого покровителя.

Возвращаясь к футболу, стоит выделить эксперименты Марино Пушича. Гочолейшвили вышел на позиции "восьмерки", а Мироши во время позиционных атак смещался в опорную зону. Шахтер имел большое игровое преимущество, душил соперника прессингом и фактически не допускал моментов у собственных ворот.

Ракицкий начинал атаки из глубины, Цуканов искал пространство между линиями и обострял, Швед больше ориентировался на индивидуальные действия. "Горняки" забили быстрый гол из офсайда, затем Лемкин попал в перекладину после стандарта. Острые удары Цуканова и Мироши заблокировали.

Шахтер регулярно заходил в чужую штрафную, но с завершением эпизодов возникали проблемы. Голы пришли благодаря пенальти. Эгиналдо получил классный пас от Цуканова, заработал 11-метровый и сам его реализовал. Цуканов вскоре также заработал пенальти, получив удар по ногам. Юный хавбек отдал право пробить Гочолейшвили, который посвятил гол своему малышу.

Между этими пенальти Шахтер успел пропустить гол – дончане не разобрались во время подачи углового. В начале второго тайма украинская команда несколько раз провалилась в обороне. В частности, грубо ошибся Ракицкий. Перестановки в атаке (Швед пошел на острие) имели негативное влияние на игру. Моменты недолго исчезли. Был шанс у Педриньо, но он бездарно пробил.

"Горняки" все же организовали хорошую комбинацию с участием Тоирова, Цуканова и Мироши, которая завершилась голом Эгиналдо. Бразилец классно перепрыгнул защитника и переиграл голкипера. Швед ударом со штрафного мог довести счет до разгромного. А сделал это Педринью. Бразилец великолепно пробил из-за пределов штрафной площадки.

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