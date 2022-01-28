"З урахуванням тих змін, які пропонує ФІФА у контексті орендних угод, політику Шахтаря щодо цього питання буде змінено.

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Зараз ми докладно вивчаємо питання та обговорюємо подальші дії всередині клубу", – сказав Черкасов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, згідно реформи ФІФА з 1 липня 2022-го по 30 червня 2023-го будь-який клуб упродовж сезону може одночасно віддавати 8 гравців і стільки ж "позичати" сам. Згодом ця цифра зменшиться спочатку до 7 гравців, а потім до шести. Щоправда, нові обмеження не стосуватимуться футболістів віком до 21 року або власних вихованців.

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