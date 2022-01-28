"С учетом тех изменений, которые предлагает ФИФА в контексте арендных соглашений, политика Шахтера в этом вопросе будет изменена.

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Сейчас мы подробно изучаем вопрос и обсуждаем дальнейшие действия внутри клуба", – сказал Черкасов в комментарии Tribuna.

Напомним, согласно реформе ФИФА с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го любой клуб в течение сезона может одновременно отдавать 8 игроков и столько же "занимать" сам. Впоследствии эта цифра уменьшится сначала до 7 игроков, а затем до шести. Правда, новые ограничения не будут касаться футболистов до 21 года или собственных воспитанников.

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