Товариський матч

Шахтар – Маріуполь – 0:0

Команді Роберто Де Дзербі довелося екстрено вносити корективи у програму підготовки на зимових зборах. Планувалося, що сьогодні "гірники" зіграють проти солігорського Шахтаря. Однак добу тому гру з білорусами скасували. Поточний лідер УПЛ оперативно підшукав заміну. Нею стала ще одного вітчизняна команда – Маріуполь. Для Шахтаря цей матч став другим на тренувальних зборах у Туреччині. Напередодні донеччани розгромили австрійський Вольфсберг з рахунком 4:1. Своєю чергою, Маріуполь до сьогодні спарингів не проводив.

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Матч складався з двох таймів по 40 хвилин. До перерви ми могли спостерігати класику УПЛ – нудно, повільно, безініціативно... Зі старту Де Дзербі випустив легіонерський склад, який розбавили Бондаренко та Матвієнко. Саме Микола став автором найнебезпечнішого моменту. Після подачі з кутового центрбек бив головою, направивши м'яч поруч із дальньою стійкою. Маріуполь щільно сидів біля власних воріт і навіть не думав про атаку. Можливо, Остап Маркевич не сказав своїм хлопцям, що за нічиї на зборах очки не нараховують... Якщо без жартів, то ми просто пересвідчилися, чому азовці завершили першу половину сезону на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ.

На другу половину Шахтар вийшов абсолютно іншим складом, у якому переважали українці (якщо враховувати Мораєса). Опонент Де Дзербі такого собі дозволити не міг. У запасі Маріуполя було лише сім футболістів, тому Маркевичу потрібно було розподілити ресурси більш раціонально. Зрештою, на полі з'явилися нові імена, але ситуація залишилася такою ж. Активність Мудрика нічим конкретним не завершувалася, а на протилежному фланзі Вінісіасу бракувало підтримки партнерів. Лише на 75-й хвилині виник по-справжньому небезпечний момент. Звісно, біля воріт Маріуполя. Класно у дальній кут пробивав Судаков. На добиванні були Тете і Мораєс. Гальчук продемонстрував справжні дива реакції.

На останніх хвилинах Шахтар мав ще кілька шансів. Після низки кутових Мораєс бив із меж воротарського – знову Гальчук врятував. Черговий прорив Мудрика зупинили захисники. На цьому все. Свисток арбітра зафіксував безгольову нічию. Хочеться вірити, що на перебіг матчу вплинуло навантаження. Вранці обидві команди провели повноцінні тренування. Шахтар наступний спаринг проведе 31 січня проти Црвени Звезди, а Маріуполь 29 числа зіграє з Вождовацом.

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