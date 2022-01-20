Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала 3-річний план революції на ринку оренд.

Маріуполь підписав першого новачка цієї зими – черговий вихованець Шахтаря

З 1 липня 2022-го по 30 червня 2023-го будь-який клуб упродовж сезону може одночасно віддавати 8 гравців і стільки ж "позичати" сам. З 1 липня 2023-го по 30 червня 2024-го ця межа зменшиться до 7 гравців, а потім повинна остаточно зафіксуватися на 6-ти.

Максимальний термін оренди тепер складатиме 1 рік, а мінімальний – період між двома трансферними вікнами. Також заборонять суборенду гравця у третій клуб. Протягом сезону не може бути більше трьох орендованих від одного клубу в іншому. Щоправда, нові обмеження не стосуються футболістів віком до 21 року або вихованців.

Аномальна кількість оренд є звичкою низки європейських грандів – Челсі, Ювентус тощо. В Україні ця традиція також існує. Про "партнерські стосунки" Маріуполя і Шахтаря відомо давно, але й Динамо полюбляє "стажувати" своїх вихованців у більш скромних клубах. Влітку кияни роздали понад 15 футболістів, що явно не вписується в потенційні рамки ФІФА.

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