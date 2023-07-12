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Шахтар отримає певну компенсацію за перехід свого вже колишнього півзахисника Манора Соломона у Тоттенхем, повідомляє The Guardian.

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Попри те, що трансфер відбувся згідно з правилами ФІФА про призупинення контрактів легіонерів, донеччани однаково отримають за ізраїльтянина певні кошти. Сума не розголошується.

Як зазначає джерело, компенсувати перехід гравця буде не лише Тоттенхем – більшу частину коштів виплатить сама ФІФА.

Нагадаємо, у січні 2019 року Шахтар заплатив Маккабі Петах-Тіква за хавбека 6 млн євро. Соломон оформив 22 голи та 9 асистів у 106 матчах за "гірників". Після початку повномасштабної війни ізраїльтянин скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар. Минулий сезон вінгер провів на правах оренди в Фулхемі, за який забив 5 голів у 24 матчах.

До слова, Шахтар і Тоттенхем 6 серпня проведуть благодійний поєдинок на користь України. Дійство відбудеться у Лондоні на Тоттенхем Стедіум і стартує о 14:00.

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