Товарищеский матч

Шахтер – АЕК – 0:5

Голы: Гарсия, 12, 40, 65, Зини, 82, 86

Удаление: Удод, 28 (две желтые) – Амрабат, 15 (две желтые)

Состав Шахтера (1 тайм): Твардовский – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Кастильо, Глущенко, Удод – Зубков, Келси, Топалов

Состав Шахтера (2 тайм): Пузанков – Козик, Бондарь (Дрозд, 82), Фарина, Ракицкий – Дрозд, Кастильо (Янович, 59), Очеретько, – Вьюнник, Сикан, Келси (Цуканов, 68)

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Атмосфера сегодняшнего матча была не совсем товарищеской. Нидерландские организаторы устроили красивое открытие – пригласили украинскую девочку исполнить наш гимн, мэр города произнес поздравительное слово. Много говорили о чести принимать у себя поединки команды из Украины – государства, продолжающего борьбу с оккупантами.

Патрик ван Леувен пока не имеет возможности познакомиться со своей новой командой. Участники молодежного чемпионата Европы только сегодня вернулись в расположение Шахтера, и это не все. В то же время Гочолейшвили, также находившийся на Евро-2023, даже вышел в стартовом составе. В целом изменений, если сравнивать основу на АЗ, у дончан было немного – всего три.

АЕК может похвастаться присутствием в составе достаточно известных исполнителей. Таких, как экс-динамовец Домагой Вида или Нордин Амрабат (брат звезды сборной Марокко Софьяна). Впрочем, главную угрозу создает тринидадец Леви Гарсия. Центрфорвард, после переезда в Грецию наконец-то вышел на новый уровень. В прошлом сезоне забил 18 голов и отдал 7 ассистов.

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Предыдущие два спарринга АЕКа Гарсия пропускал, а сегодня вышел в старте и уже на 12-й минуте открыл счет. Кевин Келси опустился в опорную зону, чтобы помочь разогнать атаку. Форвард Шахтера не сумел зацепиться за мяч и привез контратаку. Соперники в несколько передач создали момент для тринидадца, классно замкнувшего заброс с фланга – без шансов для Твардовского.

Содержательной игры у "горняков" нет. Для этого этапа подготовки и такого состава это вполне нормально. Поэтому какую-то угрозу удавалось создавать исключительно благодаря индивидуальным действиям. Здесь следует отметить Топалова и Глущенко. Оба затягивали мяч в штрафную – там падали и требовали пенальти. Арбитр не поверил.

На персоне рефери стоит остановиться немного поподробнее. Именно он стал главным героем первого тайма. Уже на 15-й минуте он удалил с поля Амрабата. Нордин получил предупреждение и решил выразить свое несогласие арбитру. Сделал это не очень воспитанно, поэтому сразу увидел перед собой второй "горчичник". Такую принципиальность не часто увидишь в товарищеских матчах.

В конце концов, еще до перерыва составы были равными. Две желтые также получил Даниил Удод. Обе игровые, обе справедливы. Незадолго до перерыва АЕК увеличил преимущество. Снова забил Гарсия. Леви легко разобрался с Бондарем и послал мяч под дальнюю штангу. Максимально неловко сыграл центрбек Шахтера. Да и в эпизоде с первым мячом Валерий застыл в полупозиции – ни подачу не накрыл, ни завершить не мешал, хотя эти действия происходили именно в его зоне.

Поэтому было удивительно, что муж Дарьи Савиной не оказался в списке многих игроков, которых ван Леувен заменил в перерыве. Уже в самом начале второго тайма Бондарь дважды пристыдил тренера за такое решение. Особого внимания стоит второй эпизод. Валерий упал рядом с центральной линией, и нападающий греков подхватил мяч и помчался к воротам, которые уже защищал Пузанков. Повезло, что не попал в створ.

Фестиваль привозов даже не думали завершать. На 65-й минуте Очеретько, Бондарь и Пузанков решили попытаться поиграть в таки-таку в пределах собственной вратарской. Прессинг греков сыграл успешно – отобрали мяч, забили гол. Снова точный удар нанес Гарсия. Хет-трик сегодня оформил тринидадец.

Собраться хотя бы на концовку матча Шахтер не смог. Зато сработал ряд замен АЕКа. Донецкая защита дважды не справилась с навесами, позволив Сальвадору Зини оформить дубль. В итоге – сокрушительное поражение, которое не назовешь нелогичнім. По крайней мере, в атаке "горняки" не наработали хотя бы на один забитый мяч, а в обороне слишком много грубо ошибались.

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