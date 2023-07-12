"Напевно, ви вже знаєте, що декілька днів тому я очолив Аль-Раед у Саудівській Аравії. Дуже цікаві життєві шляхи і доля, бо минулого року жоден іноземний тренер не хотів прийняти Шахтар в умовах війни. Я з тренерським штабом ухвалив рішення – і це був найкращий крок у моїй кар'єрі.

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Цього року у Саудівську Аравію хочуть приїхати багато іноземних тренерів, але не можуть. І це ваша заслуга, заслуга вболівальників. Хочу подякувати особисто, тому що в умовах війни та важких моментів шліфується характер, шліфується менталітет виживання. І у спортивному сенсі між такими хорошими тренерами, які є в Саудівській Аравії, виживають найкращі. Це один привілей, щоб потрапити у цю лігу зараз.

Це для мене дуже великий виклик – грати проти світових зірок. І так само проти дуже хороших тренерів. Я спробую реалізувати свої знання, кваліфікацію та досвід, які я здобув в Україні останніми роками.

Хочу вам, вболівальникам Шахтаря, і всім, хто підтримує мене, особисто подякувати. І хочу, щоб ви і далі мене підтримували в Аль-Раеді. Також хочу подякувати Шахтарю і президенту. Вони минулого року дали мені шанс очолити найкращий клуб України з великим статусом, досвідом у Лізі чемпіонів. І це була дійсно велика гордість і респект.

Думаю, що я разом з тренерським штабом дав багато Шахтарю. Дякую особисто кожному з працівників, велика пошана. Дякую за кожен день та секунду, які я провів з вами. З того дня, як мені дали форму, й до чемпіонського дня, коли команда мене підкидала у повітря, святкувавши той 14-й титул, який об'єднає нас назавжди. В умовах війни Шахтар виграв такий важкий титул.

Були блискучі моменти, починаючи з матчу проти РБ Лейпциг. Динамо, перше Класичне, яке я особисто виграв. Пройшли Ренн, коли нам не давали шансів на прохід без Міші Мудрика. Були незабутні моменти, якими я дійсно можу пишатися. Той шлях у Кривий Ріг знають лише ті, хто були в автобусах 20 годин туди та 24 годин до Роттердаму. Це неможливо забути.

Також хочу особисто подякувати кожному гравцю. Я віддав їм все, що мав. Цей 14-й титул назавжди буде вписаний золотими словами. Дякую вам, пацани. Бажаю клубу та новому тренерському штабу успішного сезону, хорошого виступу у Лізі чемпіонів та ще раз здобути титул УПЛ. Ви дуже хороша команда, я буду щирим вболівальником. Раз Шахтар, назавжди Шахтар.

Я поїхав з України, але Україна ніколи не зможе вийти з мого серця. Люблю вас. Слава Україні!" – сказав Йовічевіч у своєму Instagram.

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