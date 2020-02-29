Шахтар – Вольфсбург: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Вболівальники донецького клубу вже можуть придбати квитки на домашній матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького Вольфсбурга.

Стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Реалізація перепусток на поєдинок пройде двома етапами.

1-й етап (з 29 лютого по 1 березня) – пріоритетний продаж для власників абонементів сезону-2019/20. Кожен власник абонемента може придбати до 4 квитків за спеціальним промокодом зі знижкою 20%. Скористатися пріоритетним правом можна онлайн на shakhtar.com або в касах ОСК Металіст.

2-й етап (з 2 березня) – вільний продаж квитків. Фанати можуть придбати перепустки на матч в касах ОСК Металіст, онлайн на shakhtar.com, в мобільному додатку FC Shakhtar та на сайтах-партнерах клубу.

Ціна квитків Standard стартує від 50 грн. Найдорожча перепустка – 3500 грн.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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