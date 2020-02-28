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Спортивный директор Вольфсбурга розповів, що допоможе вибити Шахтар з Ліги Європи

19:09 536 Читать на русском
Спортивный директор Вольфсбурга розповів, що допоможе вибити Шахтар з Ліги Європи
Гравці Вольфсбурга задоволені результатами жеребкування / Твіттер ФК Вольфсбург

Спортивний директор німецького Вольфсбурга Марсель Шефер прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого його команда зіграє з донецьким Шахтарем.

 

"Ми задоволені жеребкуванням, адже грати на міжнародному рівні – це завжди щось особливе. Шахтар – це виклик, з яким ми хочемо впоратися.

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У нас є амбіції пройти, як мінімум, ще один раунд. У нас вже був позитивний досвід у двох матчах проти Олександрії. Проте донецький клуб буде іншим суперником, оскільки вони виступають на міжнародних турнірах протягом багатьох років", – цитує Шефера офіційний сайт німецької команди.

Нагадаємо, донецький Шахтар в 1/16 Ліги Європи за підсумками двох матчів пройшов португальську Бенфіку і пробився до 1/8 фіналу турніру. Наступним суперником "гірників" стане німецький Вольфсбург. Перший поєдинок відбудеться 12 березня на Фольксваген-арена о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень, 19 березня, о 19:55 у Харкові.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентів

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Шахтар і жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіанти
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Теги
Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Ліга Європи Ліга Європи 2019/20 Вольфсбург - Шахтар
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