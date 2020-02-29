Шахтер – Вольфсбург: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Болельщики донецкого клуба уже могут приобрести билеты на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга.

Стартовала продажа билетов на матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, информирует официальный сайт Шахтера.

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Реализация пропусков на поединок пройдет в два этапа.

1-й этап (с 29 февраля по 1 марта) – приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона-2019/20. Каждый владелец абонемента может приобрести до 4 билетов по специальному промокоду со скидкой 20%. Воспользоваться приоритетным правом можно онлайн на shakhtar.com или в кассах ОСК Металлист.

2-й этап (с 2 марта) – свободная продажа билетов. Фанаты могут приобрести пропуска на матч в кассах ОСК Металлист, онлайн на shakhtar.com, в мобильном приложении FC Shakhtar и на сайтах-партнерах клуба.

Цена билетов Standard стартует от 50 грн. Самый дорогой пропуск – 3500 грн.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга "горняки" проведут на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

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