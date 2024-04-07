Шахтар обіграв Рух у поєдинку 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Шахтар – Рух на "Футбол 24".

Шахтар повів у рахунку на 8-й хвилині: Зубков п'яткою класно залишив Бондаренку, а Артем пробив точно у нижній кут. А вже на 16-й Бондаренко оформив дубль, без перешкод пройшовши на ударну позицію.

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Рух відповів шедевром від Таллеса, який забив у стилі Роббена у дальній верхній кут. Але у другому таймі Зубков поставив крапку в зустрічі, принісши Шахтарю впевнену перемогу.