В матче против Шахтера произошло историческое событие – в составе Руха на поле вышел первый в истории УПЛ игрок 2008 года рождения Мухаммад Джурабаев.

Шахтер – Рух – 3:1 – видео голов и обзор матча

Хавбек установил новый клубный рекорд – до этого самым молодым дебютантом Руха был Андрей Китела. Кроме этого, Джурабаев попал в топ-10 дебютантов УПЛ, сообщает Sport.ua. Мухаммад оказался на восьмой строчке (16 лет и 63 дня), а первенство удерживает Кирилл Дигтяр, который дебютировал в составе Металлиста в возрасте 15 лет и 159 дней.

Добавим, что Джурабаев появился на поле на 85-й минуте матча против Шахтера, но результативными действиями не отметился.

Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы