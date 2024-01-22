Шахтар і Пюнік зустрічаються у першому спарингу команди Пушіча в 2024 році. Склади та онлайн-трансляція матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Пюнік у цій новині, стартує о 14:30. Через непогоду напередодні зірвався спаринг проти Лудогорця. Отже, дебютувати у новому році доведеться проти гегемона чемпіонату Вірменії. Відзначаємо, що 15-мільйонний новачок "гірників" Кевін потрапив у стартовий склад. Очевидно, гратиме бразилець на рідній позиції лівого вінгера. У запасі опинився інший дебютант Лацабідзе, про трансфер якого ще навіть не оголосили.

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