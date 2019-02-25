Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 19-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Шахтар – Олександрія

25 лютого, 19:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар повертається у чемпіонат з дуже неприємним багажем у вигляді розгрому від Айнтрахта та вильоту з Ліги Європи. "Гірники" отримали велику порцію критики за цей поєдинок, хоча на рахунок 4:1 вони відверто не заслуговували – на жаль, у футболі голи залітають не за принципом справедливості, а через помилки оборони. Без Ракицького, дискваліфікованого Кривцова та травмованих Ордеця з Бондаренком вона розвалилася, на зборах захист також не вразив, тож залишається УПЛ. Благо, тут в суперниках Йовіча з Ребічем немає.

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Донеччани повинні вийти на поле неймовірно заведеними. По-перше, треба реабілітуватись за болісний виліт з єврокубків – зввитяга над ймовірним бронзовим призером чемпіонату має задовольнити фанів. По-друге, Олександрія виступає серйозним подразником для Шахтаря: минулий матч на ОСК підопічні Шарана впевнено виграли, а у себе вдома в першому колі вони хоч і поступилися, але дали важкий бій. По-третє, футболісти нині не мають права грати в півноги – Коваленко, схоже, отримав конкурента в обличчі Соломона, Малишев постарається витіснити когось із бразильців в опорній зоні, а за Ісмаїлі слідкують агенти топ-клубів. Словом, Шахтарю потрібна лише ефектна перемога.

Здобути її буде не так просто. Олександрія взимку продала центрбека Бондаренка Шахтарю, натомість підписавши Дениса Дедечка, Валерія Лучкевича та Владислава Кулача – щоправда, останній належить "гірникам" і за умовами оренди не зможе зіграти проти "помаранчево-чорних". На зборах команда Шарана виявила високу результативність – 16 голів у 10 матчах при 10 пропущених м'ячах. Загалом "жовто-чорні" залишаються все тим же міцно збитим і впертим колективом, який перш за все старається надійніше зіграти позаду, а при нагоді виривається у швидкі контратаки. Матч проти Шахтаря має бути цікавим.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Шахтар та Олександрія у чемпіонаті провели між собою 15 матчів, з яких "гірники" виграли 13. Ще одна зустріч завершились внічию, а перемога над Шахтарем у Харкові в 2017 році стала для олександрійців єдиною.

2. Загальний рахунок протистояння між Шахтарем та Олександрією – 41:14 на користь донеччан. В рамках чемпіонату – 31:11.

3. Найкращими бомбардирами у протистоянні команд в чемпіонаті з боку Шахтаря є Алекс Тейшейра (4 голи), Дентінью, Факундо Феррейра та Олексій Бєлік (по три). З боку Олександрії – Артем Полярус та Сергій Старенький (по два голи).

4. Найбільша перемога Шахтаря над Олександрією у чемпіонаті відбулася у сезоні 2002/2003. Тоді "гірники" вдома розгромили суперника з рахунком 5:0.

5. Найбільш результативні матчі між командами були зіграні у сезонах 2011/2012 та 2015/2016. В обох випадках Олександрія вдома програла з рахунком 2:3.

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Кадрова ситуація

Шахтар перед поєдинком проти Айнтрахта мав значні проблеми зі складом, але зараз ситуація нормалізувалася. Травмованих практично не залишилось – тільки Іван Ордець займається за індивідуальною програмою. Міг би зіграти і екс-олександрієць Валерій Бондаренко, але він в матчах за свій минулий клуб перебрав карток та нарвався на дискваліфікацію. Загалом, кадрову ситуацію донеччан можна назвати оптимальною.

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Олександрії не допоможе Василь Грицук, який заліковує травму ахілла та пропустить весняну частину чемпіонату. Крім нього, через умови оренди не зіграє Владислав Кулач, але до цього повороту тренерський штаб мав бути готовим одразу. Всі інші футболісти готувалися до матчу в штатному режимі.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олександрія

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораєс

Олександрія: Паньків – Микицей, Шендрик, Дедечко, Цуріков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Полярус – Пономарь

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Шахтар навіть після поразки Айнтрахту залишається командою з найсильнішим підбором виконавців в УПЛ. Будь-який результат, крім перемоги, для "гірників" неприйнятний – виправданням не зможуть стати ні ігровий тонус, ні картки, ні травми. Донеччани розуміють, що заборгували перед власним вболівальником, тож Олександрії сьогодні прийдеться несолодко.

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"Жовто-чорним", однак, немає чого боятися. За осінь вони оформили солідний відрив у таблиці, тож можна зіграти проти Шахтаря сміливіше. Саме в такому стилі олександрійці били титулованого суперника в 2017 році – сьогодні, з врахуванням постійних ляпів Пятова та неідеальності захисників "помаранчево-чорних", шанси забити навіть вищі. Ймовірно, один гол у воротах господарів таки побуває, але навряд чи сміливість допоможе підопічним Шарана. "Гірникам" дуже потрібна перемога і вони її здобудуть.