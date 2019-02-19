Кулач підтвердив, що відмовився переходити в російський Єнісей

Новоспечений форвард Олександрії Владислав Кулач розповів, що мав декілька варіантів для продовження кар'єри.

"Чому покинув Ворсклу? Це було суто моє рішення. Про нього клуб я повідомив заздалегідь. Хотілося змінити обстановку.

Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату

Справа в тому, що у мене були хороші варіанти продовжити кар'єру за кордоном, але щось кожен раз не зростається. В принципі, я міг повернутися в Полтаву, але вирішив, що на даний момент, зворотної дороги немає. Але скажу відверто, що я не шкодую про те, що зробив вибір на користь Олександрії. Сподіваюся допомогти команді досягти поставлених цілей. Термін орендної угоди з Олександрією розрахований до літа. Хоча зараз важко сказати, що буде через кілька місяців.

З яких країн були пропозиції? Не хочу зараз їх називати, оскільки не виключено, що влітку можу там опинитися. Скажу, що це були сильні чемпіонати і команди, які ставлять перед собою завдання боротися за п'єдестал.

Кулач офіційно став гравцем Олександрії

Інформація про те, що мене запрошував Єнісей? Дійсно, у мене була пропозиція від Єнісею, але з певних причин я відмовився туди їхати. Були варіанти й з України, проте я розумів, за що бореться команда Володимира Шарана. Тому спортивний принцип взяв верх", – цитує Кулача Команда№1.