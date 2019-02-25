Шахтер - Александрия: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 19-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Шахтер – Александрия

25 февраля, 19:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер возвращается в чемпионат с очень неприятным багажом в виде разгрома от Айнтрахта и вылета из Лиги Европы. "Горняки" получили большую порцию критики за этот поединок, хотя на счёт 4:1 они откровенно не заслуживали – увы, в футболе голы залетают не по принципу справедливости, а из-за ошибок обороны. Без Ракицкого, дисквалифицированного Кривцова и травмированных Ордеца с Бондаренко она развалилась, на сборах защита также не впечатлила, поэтому остаётся УПЛ. Благо, здесь в соперниках Йовича с Ребичем нет.

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Донеччане должны выйти на поле невероятно заведённым. Во-первых, надо реабилитироваться за болезненный вылет из еврокубков – победа над вероятным бронзовым призёром чемпионата должна удовлетворить фанов. Во-вторых, Александрия выступает серьёзным раздражителем для Шахтера: прошлый матч на ОСК подопечные Шарана уверенно выиграли, а у себя дома в первом круге они хоть и уступили, но дали тяжёлый бой. В-третьих, футболисты сейчас не имеют права играть в полноги – Коваленко, похоже, получил конкурента в лице Соломона, Малышев постарается вытеснить кого-то из бразильцев в опорной зоне, а за Исмаили следят агенты топ-клубов. Словом, Шахтеру нужна только эффектная победа.

Добыть её будет не так просто. Александрия зимой продала центрбэка Бондаренко Шахтеру, но подписала Дениса Дедечко, Валерия Лучкевича и Владислава Кулача – правда, последний принадлежит "горнякам" и по условиям аренды не сможет сыграть против "оранжево-чёрных". На сборах команда Шарана обнаружила высокую результативность – 16 голов 10 матчах при 10 пропущенных мячах. В целом "жёлто-чёрные" остаются всё тем же крепко сбитым и упрямым коллективом, который прежде всего старается надёжнее сыграть сзади, а при случае вырывается в быстрые контратаки. Матч против Шахтера должен быть интересным.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Шахтер и Александрия в чемпионате провели между собой 15 матчей, из которых "горняки" выиграли 13. Ещё одна встреча завершились вничью, а победа над Шахтером в Харькове в 2017 году стала для александрийцев единственной.

2. Общий счет противостояния между Шахтером и Александрией – 41:14 в пользу донеччан. В рамках чемпионата – 31:11.

3. Лучшими бомбардирами в противостоянии команд в чемпионате со стороны Шахтера являются Алекс Тейшейра (4 гола), Дентиньо, Феррейра и Алексей Белик (по три). Со стороны Александрии – Артем Полярус и Сергей Старенький (по два гола).

4. Самая крупная победа Шахтера над Александрией в чемпионате состоялась в сезоне 2002/2003. Тогда "горняки" дома разгромили соперника со счетом 5:0.

5. Наиболее результативные матчи между командами были сыграны в сезонах 2011/2012 и 2015/2016. В обоих случаях Александрия дома проиграла со счетом 2:3.

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Кадровая ситуация

Шахтер перед поединком против Айнтрахта имел значительные проблемы с составом, но сейчас ситуация нормализовалась. Травмированных практически не осталось – только Иван Ордец занимается по индивидуальной программе. Мог бы сыграть и экс-александриец Валерий Бондаренко, но он в матчах за свой прошлый клуб перебрал карточек и нарвался на дисквалификацию. В целом, кадровую ситуацию донеччан можно назвать оптимальной.

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Александрии не поможет Василий Грицук, который залечивает травму ахилла и пропустит весеннюю часть чемпионата. Кроме него, из-за условий аренды не сыграет Владислав Кулач, но к этому повороту тренерский штаб должен был быть готовым сразу. Все остальные футболисты готовились к матчу в штатном режиме.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораес

Александрия: Панькив – Микицей, Шендрик, Дедечко, Цуриков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Ковалец, Полярус – Пономарь

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Шахтер даже после поражения от Айнтрахта остаётся командой с самым сильным подбором исполнителей в УПЛ. Любой отличный от победы, для "горняков" неприемлем - оправданием не смогут стать ни игровой тонус, ни карточки, ни травмы. Донеччане понимают, что задолжали перед собственным болельщиком, поэтому Александрии сегодня придётся несладко.

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"Желто-чёрным", однако, нечего бояться. Осенью они сделали приличный гандикап у таблице, поэтому можно сыграть против Шахтера смелее. Именно в таком стиле александрийцы били титулованного соперника в 2017 году – сегодня, с учётом постоянных ляпов Пятова и неидеальности защитников "оранжево-чёрных", шансы забить даже выше. Вероятно, один гол в ворота хозяев таки прилетит, но вряд ли смелость поможет подопечным Шарана. "Горнякам" очень нужна победа и они её получат.