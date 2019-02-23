Бондаренко: Олександрія дуже сильна завдяки згуртованому колективу

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко поділився поділився очікуваннями від матчу проти Олександрії, за яку виступав раніше.

"Олександрія сильна колективом, дуже організована в обороні, хлопці б'ються один за одного на полі.

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У складі є хороший форвард Сітало, який виграє багато боротьби, забиває важливі м'ячі. У центрі Запорожан і Банада злагоджено діють, давно виступають разом. Також варто побоюватися швидких флангових хавбеків.

Хлопці викладаються на полі, намагаються виконувати всі вимоги головного тренера, що і приносить результат", – цитує Бондаренка офіційний сайт Шахтаря.