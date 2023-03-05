Металіст 1925 в рамках 16-го туру УПЛ зустрінеться з Шахтарем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар круто розпочав 2023-й рік, прорвавшись у 1/8 фіналу Ліги Європи й розгромивши Минай в УПЛ (4:1). "Помаранчево-чорні" демонстрували такий же якісний футбол, як і восени, чого не скажеш про конкурентів – Динамо та СК Дніпро-1 провалились одразу з поновленням сезону. Сьогодні "гірники" можуть покарати їх за осічки.

У випадку перемоги над Металістом 1925 підопічні Ігора Йовічевіча порівняються за очками з дніпровцями, а від киян відірвуться аж на шість залікових балів. Щоправда, донеччанам не варто думати про такі речі до фінального свистка – у матчі першого кола переграти харків'ян їм не вдалося, а у новому році команда регулярно пропускає внаслідок грубих індивідуальних помилок захисників. Та і Трубін тиждень тому підкачав, припустившись ляпу.

Робити далекоглядні висновки щодо якості атаки Шахтаря теж зарано. Так, вони переїхали закарпатський автобус в попередньому турі, але найкраще донеччани виглядають в режимі контратак. Якщо Металіст 1925 якісно припаркується, то у "гірників" можуть виникнути проблеми. У поточному сезоні УПЛ вони вже не раз обпеклися з низькими блоками.

Проблема "жовто-синіх" полягає в якості оборони. У першому колі чемпіонату Металіст 1925 мав найгірший захист, допустивши моментів біля власних воріт аж на 23,5 xG – якби не фантастична форма голкіпера Мозіля, то команда йшла б на передостанній позиції в турнірній таблиці. Поєдинок з Олександрією у вівторок показав, що в даному аспекті за зиму нічого не змінилось – забивши тричі на виїзді, харків'яни і пропустили тричі.

Словом, Металіст 1925 однаково небезпечний і вразливий. Що переважить у сьогоднішньому матчі проти Шахтаря? У попередніх сезонах відповідь була очевидною, однак у цьому році можливі будь-які варіанти. Будемо дивитись.

Кадрова ситуація

В склад Металіста 1925 повертається Курило, який пропускав матч з Олександрією через дискваліфікацію. Під сумнівом залишається участь Мозіля та Габелка. Обидва не грали у вівторок, однак перед поєдинком з Шахтарем тренувались у загальній групі.

Швед і Криськів повернулись до роботи з першою командою "гірників", але навряд чи Ігор Йовічевіч випустить їх у старті. Попереду – важливий матч з Феєноордом, тож лідерів треба поберегти (хоча на заміну вони можуть і вийти). В лазареті залишаються Корнієнко та Очеретько.

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Шахтар

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Курило, Безуглий, Шершень – Русин, Вачіберадзе, Мартинюк, Бичек, Ременюк – Дудик

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайличенко – Степаненко, Назарина – Зубков, Судаков, Топалов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Фаворит очевидний. Шахтар зараз на ходу, а шанс наздогнати СК Дніпро-1 в турнірній таблиці надзвичайно мотивує команду. Втім, Металіст 1925 повинен дати бій – з огляду на неохайність гри захисників "помаранчево-чорних", бодай один гол команда може провести. Взагалі, легкої прогулянки для донеччан не буде, але навряд чи харків'яни зможуть зачепитись за очки.

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