Металлист 1925 встречается с Шахтером в рамках 16 тура УПЛ. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Металлист 1925 – Шахтер, стартует в 14.00. Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports. "Горняки" попытаются воспользоваться осечкой СК Днепр-1 и догнать "спортклубовцев" на вершине УПЛ. После зимней паузы команда Йовичевича разбила Минай (4:1), а харьковчане расписали феерическую ничью с Александрией (3:3). В первом круге Шахтер не сумел обыграть Металлист 1925 – сухая ничья. Николай Матвиенко неожиданно остался вне заявки.

Металлист 1925 – Шахтер: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Вачиберадзе, Бычек, Ременюк, Чирук

Запасные: Потимков И., Иванников, Коваленко, Рудавский, Потимков Ю., Абдуллаев, Дмитренко, Кравченко, Игор, Островский

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Стапаненко, Джурасек, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Гочелейшвили, Тейлор, Фарина, Криськив, Очеретько, Назарина, Петряк, Тоиров, Сикан, Келси