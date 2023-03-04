Команда Руслана Ротаня проводила другий домашній матч за кілька днів. У дебютному поєдинку нового тренера Олександрія розписала видовищну нічию з Металістом 1925. Сьогоднішній суперник був серйознішим – на КСК Ніка завітав лідер чемпіонату України. СК Дніпро-1 нещодавно вилетів з Ліги конференцій, програвши АЕКу Ларнака, тому тепер може зосередитися на боротьбі за золото УПЛ з Шахтарем і Динамо.

"Кучер – не тренер? Потрібен Яремчук": чому СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій

Артем Довбик таки відновився від травми, через яку не зміг зіграти проти АЕКа Ларнаки у Словаччині. Найкращий бомбардир УПЛ потрапив у стартовий склад, а зимові новачки дніпровців – Федорів, Пасіч, Каплієнко та Підлепенець – опинилися на лаві. У складі Олександрії дебютував досвідчений голкіпер Микита Шевченко, який замінив Валентина Гороха.

Поєдинок розпочався з атак гостей. Вже на першій хвилині дніпровці могли забивати, однак Сарапій з кількох метрів влучив у Юрія Копину. Був шанс у Амаша, який поклав корпус і у дотик пробив вище воріт. Шквал атак влаштували підопічні Кучера на ворота Шевченка у перші хвилини, але втілити його у забитий гол не змогли.

Довбик створив класний момент для Гуцуляка, вивівши Олексія віч-на-віч із Шевченком. Як і в матчі з АЕКом, нападник відпустив від себе м'яч і втратив розкішний шанс. Олександрія лічені рази переходила центрі поля, а всі спроби атак завершувались або фолами "аграріїв", або офсайдом.

На 23-й хвилині СК Дніпро-1 повів у рахунку. Домінго Бланко на лівому куті штрафного отримав пас від Довбика, хитнув захисника і пробив. М'яч зачепив ногу гравця Олександрії, перелетів Шевченка та опинився в сітці. 0:1.

Після цього нарешті щось путнє в атаці організувала і команда Ротаня. Кобзар, можливо, трохи затягнув з пасом на Третьякова, однак це не скасовує того, що "десятка" Олександрії пробив дуже невдало. Біля протилежних воріт продовжив своє марнотратство Гуцуляк, який знову не використав хороший момент після пасу Довбика.

Покарання за нереалізацію настало на 30-й хвилині. Бланко втратив м'яч на своїй половині поля, круглого підхопив досі непомітний Еміль Мустафаєв, який легко обіграв Сарапія та влучно пробив у дальній. 1:1! Тут же Мірошніченко зі штрафного ледь не вивів господарів уперед, але влучив у сітку з зовнішнього боку. Оживив Олександрію забитий гол – Кобзар ледь не заштовхав м'яч у сітку після подачі кутового, а Калітвінцев цілком міг закинути Валефу за комірець з лівого флангу. Трохи неточно.

У своєму стилі ледь не привіз Валеф – щастя кіпера дніпровців, що удар Третьякова був неточним. Початок тайму був повністю за гостями, які могли забивати куди більше, ніж один гол. А от ближче до перерви підопічні Ротаня оговталися і пішли відпочивати за рівного рахунку.

На старті другого тайму Шевченко знову вступив у гру після удару Амаша, а після цього настало кілька хвилин невідомості – у трансляторів виникли технічні проблеми. Одразу після поновлення трансляції оголосили повітряну тривогу – як наслідок, пауза. Відбій тривоги настав через 30 хвилин, а незабаром поновилася і гра.

Таке враження, що після паузи на поле повернувся лише СК Дніпро-1. Одразу після відновлення гри гості знову повели в рахунку – Довбик реалізував вихід віч-на-віч, забивши свій 12-й гол в УПЛ. Один із повторів показав, що Довбик, можливо, був у офсайді, але VAR, який міг міг виправити помилку арбітра, на матчі не було.

Олександрія таки відігралася на 88-й хвилині. Мірошніченко з правого флангу віддав на Кожушка. Валеф кинувся йому в ноги, але не вибив м'яч. Той відскочив до Мустафаєва, який оформив дубль і приніс Олександрії нічию!

2:2 – друга нічия Руслана Ротаня в УПЛ залишила його команду на 5-му місці (26 очок). СК Дніпро-1 набрав 36 балів і продовжує лідирувати в чемпіонаті, але у випадку перемоги Шахтаря над Металіст 1925 "гірники" наздоженуть команду Кучера в таблиці. Наступний матч у СК Дніпро-1 – 12 березня проти Динамо в Ужгороді.