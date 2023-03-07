Шахтар та Фейєнорд дізнались ім'я судді, який працюватиме на першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи.

Головним арбітром зустрічі призначений словацький рефері Іван Кружляк, повідомляє офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Браніслав Ганчко та Ян Позор, четвертий арбітр – Петер Краловіч, а суддя VAR – Крістіан Дінгерт.

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Шляхи Кружляка та Шахтаря перетинались в єврокубках 4 рази. У 3 поєдинках "гірники" здобули перемоги: над Істанбул Башакшехіром (2:0) та Вольфсбургом (3:0) в Лізі Європи і над Хоффенхаймом (3:2) в Лізі чемпіонів. Є і поразка у грі з Реалом в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів (1:2).

Зауважимо, що гра 1/8 фіналу Ліги Шахтар – Фейєнорд відбудеться 9 березня, початок о 22:00. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.

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