Шахтер – Фейеноорд: поединок Лиги Европы рассудит арбитр из Словакии, который является фартовым для "горняков"
Шахтер и Фейеноорд узнали имя судьи, который будет работать на первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.
Главным арбитром встречи назначен словацкий рефери Иван Кружляк, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Бранислав Ганчко и Ян Позор, четвертый арбитр – Петер Кралович, а судья VAR – Кристиан Дингерт.
Шахтер имеет серьезную потерю перед матчем Лиги Европы с Фейеноордом
Пути Кружляка и Шахтера пересекались в еврокубках 4 раза. В 3 поединках "горняки" одержали победы: над Истанбул Башакшехиром (2:0) и Вольфсбургом (3:0) в Лиге Европы и над Хоффенхаймом (3:2) в Лиге чемпионов. Есть и поражение в игре с Реалом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (1:2).
Заметим, что игра 1/8 финала Лиги Шахтер – Фейеноорд состоится 9 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится 16 марта.