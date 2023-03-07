Шахтер и Фейеноорд узнали имя судьи, который будет работать на первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Главным арбитром встречи назначен словацкий рефери Иван Кружляк, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Бранислав Ганчко и Ян Позор, четвертый арбитр – Петер Кралович, а судья VAR – Кристиан Дингерт.

Шахтер имеет серьезную потерю перед матчем Лиги Европы с Фейеноордом

Пути Кружляка и Шахтера пересекались в еврокубках 4 раза. В 3 поединках "горняки" одержали победы: над Истанбул Башакшехиром (2:0) и Вольфсбургом (3:0) в Лиге Европы и над Хоффенхаймом (3:2) в Лиге чемпионов. Есть и поражение в игре с Реалом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (1:2).

Заметим, что игра 1/8 финала Лиги Шахтер – Фейеноорд состоится 9 марта, начало в 22:00. Ответный матч состоится 16 марта.

Шахтер – Фейеноорд: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы