"У нас кадрова проблема з гравцями оборони, і ми ще думаємо, як її розв’язати. Я не знаю, чи хтось стикався з тим, що перед матчем у тебе випадають обидва латералі – Конопля й Михайліченко, плюс Бондар та Козік, який міг допомогти, але два дні тому підвернув гомілкостоп. Серед захисників ми можемо розраховувати лише на Тейлора та Ракицького.

Епічний автогол та гармата Ракицького у відеоогляді поєдинку Металіст 1925 – Шахтар – 0:7

Протягом цих чотирьох днів слід вигадати, як зліпити достойну і конкурентоздатну команду в грі проти дуже достойного суперника. Учора дивились матч Фейєнорда, і я побачив їх темп, ритм та сильних виконавців – нам буде дуже важко. Але ми знову віримо, що неможливе може стати можливим, тож битимемося – це наш мінімум, який ми можемо зробити.

Криськів встиг повністю відновитись? Так, він устиг повністю відновитися і двічі повноцінно потренуватися, що не скажеш про Шведа. Мар’ян теж відновився, але він двічі тренувався лише в легкому режимі. Мене тішить, що потроху всі відновлюються. Відсутній тільки Матвієнко, у якого чотири чи п’ять днів температура. Це ще одна проблема в обороні, адже ми не знаємо, чи він буде готовий до Фейєнорда. Таке деколи стається, але ми повинні бути згуртованими, щоб перший матч зіграти на максимум", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар познущався з Металіста 1925 – 7 м'ячів, шедевр Ракицького і кумедний автогол