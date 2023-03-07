Матч Шахтар – Фейєнорд відбудеться у четвер, 9 березня, на стадіоні Війська Польського у Варшаві. У стиковому раунді Ліги Європи "гірники" пройшли французький Ренн. Натомість роттердамці лише розпочинають виступи у весняній частині єврокубків, адже вийшли в 1/8 фіналу ЛЄ напряму.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Британська контора William Hill вважає фаворитом нідерландський клуб, хоча й на його перемогу коефіцієнт доволі високий – 2.30. Ймовірний успіх Шахтаря оцінили у 3.00. Найменше фахівці вірять, що гра у Варшаві може завершитися внічию. Поставити на такий підсумок пропонують з коефіцієнтом 3.50.

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Солідарні з британськими колегами і в Bwin, де ставити на перемогу Фейєнорда ще вигідніше – 2.37. Водночас австрійці трохи більше вірять в підопічних Ігора Йовічевіча, перемога яких може збільшити ваш банк у 2.87 раза. Коефіцієнт на нічию тут також 3.50.

До слова, звітний матч стане лише третім в історії протистоянь цих команд. 5 років тому Шахтар та Фейєнорд зустрічалися в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" двічі обіграли нідерландців та вийшли у плей-офф з другого місця. "Біло-червоні" стали останніми у квартеті, де також були Манчестер Сіті та Наполі.

Загалом у Фейєнорда не дуже хороша статистика матчів проти українських грандів. За 4 поєдинки з Динамо роттердамці спромоглися набрати лише одне очко, зазнавши трьох поразок. Зате проти Зорі у представника Ередивізі позитивний баланс – дві перемоги та дві нічиї.

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