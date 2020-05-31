Шахтар – Динамо: ультрас киян вогняним коридором зустріли автобус "біло-синіх" – епічне фото

Незважаючи на зачинені трибуни НСК Олімпійський, вболівальники Динамо не залишили своїх улюбленців без підтримки.

Ультрас Динамо зібрались на підступах до НСК Олімпійський, де зустріли клубний автобус киян. Вболівальники зробили імпровізований коридор з палаючими фаєрами.

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Нагадаємо, однією з умов відновлення чемпіонату України є відсутність фанатів на трибунах через загрозу поширення коронавірусу.

До старту українського Класичного прірва між Шахтарем та Динамо становила 13 очок.

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