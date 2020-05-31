toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: ультрас киян вогняним коридором зустріли автобус "біло-синіх" – епічне фото

17:59 222 Читать на русском
Шахтар – Динамо: ультрас киян вогняним коридором зустріли автобус "біло-синіх" – епічне фото
Фани Динамо / Фото ФК Динамо

Незважаючи на зачинені трибуни НСК Олімпійський, вболівальники Динамо не залишили своїх улюбленців без підтримки.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Ультрас Динамо зібрались на підступах до НСК Олімпійський, де зустріли клубний автобус киян. Вболівальники зробили імпровізований коридор з палаючими фаєрами.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Нагадаємо, однією з умов відновлення чемпіонату України є відсутність фанатів на трибунах через загрозу поширення коронавірусу.

До старту українського Класичного прірва між Шахтарем та Динамо становила 13 очок.

Олександрія – Зоря: шикарний матч з якісним, але скандальним арбітражем, проблеми з кондиціями та соціальною дистанцією

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:00
11994
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо ультрас Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Динамо – відео голів
    Україна — 18:317803 Шахтар – Динамо – відео голів
1
дн
:
2
год
:
21
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук