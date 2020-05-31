Шахтар – Динамо: ультрас киян вогняним коридором зустріли автобус "біло-синіх" – епічне фото

Україна — 18:55 2275
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Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці
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Шахтар – Динамо – відео голівУкраїна — 18:31 7803
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