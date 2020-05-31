Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Шахтар номінально приймає Динамо на НСК Олімпійський у 24 турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ дивіться на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Каштру очолює таблицю УПЛ, випереджаючи киян і Зорю на 13 очок. Гра відбувається без глядачів. Дивитись матч онлайн можна на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 16:55. Трансляції передувала програма Тур Онлайн, яка стартувала о 16:15. Готуючись до зустрічі, Шахтар двічі розгромив клуби Першої ліги у спарингах. Динамо зіграло внічию з Рухом і впевнено обіграло Олімпік. Це перша офіційна гра для команд за понад 70 днів.

Шахтар – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Кияни виграли 24 попередні особисті поєдинки чемпіонату України, "гірники" брали гору 22 рази, ще 17 дуелей не виявили сильнішого. Водночас удома "помаранчево-чорні" мають перевагу – 13 на 8. Каштру двічі поспіль обіграв Динамо в УПЛ, але поступався в обох кубкових дуелях. Безвиграшна серія киян у матчах чемпіонату з Шахтарем становить 5 матчів.

Склад «Шахтаря» на суперматч із «Динамо». Футбол повернувся!



Слідкуйте за грою #ШахтарДинамо в матч-центрі: https://t.co/BF5cXEhECO.



Дивіться ТВ-трансляцію на каналі «Футбол 1». pic.twitter.com/iE2SyTTzIx — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) May 31, 2020

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Русин