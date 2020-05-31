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Шахтер – Динамо: ультрас киевлян огненным коридором встретили автобус "бело-синих" – эпичное фото

17:59 137 Читати українською
Шахтер – Динамо: ультрас киевлян огненным коридором встретили автобус "бело-синих" – эпичное фото
Фаны Динамо / Фото ФК Динамо

Несмотря на закрытые трибуны НСК Олимпийский, болельщики Динамо не оставили своих любимцев без поддержки.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Ультрас Динамо собрались на подступах к НСК Олимпийский, где встретили клубный автобус киевлян. Болельщики сделали импровизированный коридор с горящими файерами.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Напомним, одним из условий возобновления чемпионата Украины является отсутствие фанатов на трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

До старта украинского Классического пропасть между Шахтером и Динамо составляла 13 очков.

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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
19:00
4476
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