Шахтер – Динамо: ультрас киевлян огненным коридором встретили автобус "бело-синих" – эпичное фото

Несмотря на закрытые трибуны НСК Олимпийский, болельщики Динамо не оставили своих любимцев без поддержки.

Ультрас Динамо собрались на подступах к НСК Олимпийский, где встретили клубный автобус киевлян. Болельщики сделали импровизированный коридор с горящими файерами.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Напомним, одним из условий возобновления чемпионата Украины является отсутствие фанатов на трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

До старта украинского Классического пропасть между Шахтером и Динамо составляла 13 очков.

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