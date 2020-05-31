Шахтер – Динамо: ультрас киевлян огненным коридором встретили автобус "бело-синих" – эпичное фото

Украина — 18:32 1915
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Шахтер – Динамо – видео голов
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Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м местеУкраина — 18:30 1042
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"Я потерял год карьеры": легионер Динамо запугивает Шахтер и обещает отбить свою впечатляющую зарплатуУкраина — 17:06 461
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