Шахтар – Динамо: Сабо знайшов єдиний козир Луческу на Класичне
Екс-тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо оцінив шанси своїх колишніх підопічних у майбутній дуелі з "гірниками".
"Якщо матч між Шахтарем і Динамо все-таки відбудеться, то динамівці сядуть ззаду, будуть грати на контратаках, намагатися забити, а потім будуть відбиватися.
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Це козир Луческу. Але в Динамо немає атаки. Якщо ще прибрати Циганкова – єдиного, хто грає вперед, то й нікому атакувати. Всі грають поперек і назад.
А взагалі щодо проведення УПЛ... Якщо тривають такі масовані обстріли – який може бути футбол? Динамо і Шахтар можуть поїхати закордон, але ж не у всіх команд є гроші для цього", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, напередодні Динамо програло свій четвертий матч у Лізі Європи і втратило шанси продовжити участь у турнірі. Поєдинок з Шахтарем запланований на неділю, 16 жовтня. Матч відбудеться на Арені Львів о 17:00.
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