"Якщо матч між Шахтарем і Динамо все-таки відбудеться, то динамівці сядуть ззаду, будуть грати на контратаках, намагатися забити, а потім будуть відбиватися.

Шахтар – Динамо: Палкін поставив крапку в маніпуляціях щодо місця проведення Класичного

Це козир Луческу. Але в Динамо немає атаки. Якщо ще прибрати Циганкова – єдиного, хто грає вперед, то й нікому атакувати. Всі грають поперек і назад.

А взагалі щодо проведення УПЛ... Якщо тривають такі масовані обстріли – який може бути футбол? Динамо і Шахтар можуть поїхати закордон, але ж не у всіх команд є гроші для цього", – сказав Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, напередодні Динамо програло свій четвертий матч у Лізі Європи і втратило шанси продовжити участь у турнірі. Поєдинок з Шахтарем запланований на неділю, 16 жовтня. Матч відбудеться на Арені Львів о 17:00.

Динамо безславно програло 4 матч поспіль і вилетіло з ЛЄ – Київ зберігає шанси на єврокубкову весну, новий фейл оборони