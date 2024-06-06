"Біло-сині" можуть підписати ще одного футболіста дніпрян. До Олександра Піхальонка у київській команді може приєднатись олександр Сваток.

Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток потрапив на радари низки українських та іноземних клубів, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

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За інформацією джерела, наразі відомі два клуби, які боротимуться за 29-річного гравця – це Динамо і Карпати. Раніше комерційний директор СК Дніпро-1 підтвердив, що Олександр скоріш за все покине команду у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра, за який і розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за Волинь, Зорю та хорватський Хайдук.

В СК Дніпро-1 з січня 2020 року. У сезоні, що минув, у 31-му матчі забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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