Воротар Ліверпуля Адріан ось-ось стане вільним агентом і вже підшукує собі новий клуб.

Наприкінці червня контракт Адріана з Ліверпулем добіжить кінця, і "червоні" не мають наміру продовжувати угоду. Як інформує Mundo Deportivo, у послугах 37-річного ветерана зацікавлений Бетіс. Повідомляється, що середняк Ла Ліги розглядає іспанця як резервного голкіпера.

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Бетіс залишився без основного воротаря – Клаудіо Браво вже покинув клуб. За деякими чутками чинного першого номера "зелено-білих" Руя Сілву сватають у чемпіонат Португалії. Таким чином, у команді Мануеля Пеллегріні залишиться тільки Франсіско Вієітес.

Бетіс має намір підписати голкіпера Лас-Пальмаса Альваро Вальєса як свого нового основного воротаря. Якщо Адріан захоче підписати контракт із Бетісом, йому доведеться погодитися на роль резервіста. Нагадаємо, що Адріан є вихованцем "зелено-білих".

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